Os navios das marinhas do Irã e da China iniciaram manobras conjuntas no estreito de Ormuz, comunicou a agência iraniana Mehr.

Por Redação, com Sputniknews – de Damasco

Os navios chineses chegaram ao porto iraniano de Bandar Abbas em janeiro passado, informa a agência iraniana de notícias Mehr. A parte chinesa usará nestas manobras o destróier de mísseis Chang Chung, o navio auxiliar Chao Hu, a fragata de mísseis Jin Zhou e um helicóptero.

De acordo com a agência, Pequim e Teerã buscam fortalecer as relações biliterais e cooperar no âmbito marítimo.

Emirados Árabes

O estreito de Ormuz conta com quase um terço do tráfego comercial de petróleo. Em 13 de junho, os navios iranianos apontaram um laser contra um helicóptero americano US Super Stallion que voava sobre o estreito de Ormuz.

Já em maio, o país realizou um lançamento de teste de um torpedo de alta velocidade perto do mesmo estreito.

Vale destacar que os exercícios decorrem no contexto de uma crise diplomática no golfo Pérsico, que se produziu na sequência do “bloqueio” declarado pela Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein contra o Qatar em 5 de junho.

Acidente náutico

Os corpos de marinheiros desaparecidos foram encontrados em compartimentos inundados do USS Fitzgerald, que quase afundou após uma colisão com um cargueiro na costa do Japão, o que abriu uma fenda sob a linha d’água do navio, disse o comandante da Sétima Frota da Marinha dos Estados Unidos neste domingo.

O Vice-almirante Joseph P. Aucoin não quis dizer quantos dos marinhos desaparecidos foram encontrados, mas a imprensa japonesa diz que todos morreram. “Por preocupação com as famílias e o processo de notificação, eu não direi quantos foram encontrados neste momento”, disse Aucoin em uma coletiva de imprensa.

Quase afundou

A busca no mar foi encerrada, disse Aucoin.

O USS Fitzgerald poderia ter afundado, não fosse pelos esforços desesperados da tripulação para salvar o navio, ele disse.

“O dano foi significativo. Há um grande corte sob a água”, disse Aucoin na base naval de Yokosuka. Trata-se da sede da VII Frota dos Estados Unidos, com o navio ancorado atrás dele.

“Uma porção significativa da tripulação estava dormindo” quando o destróier colidiu com o cargueiro Filipino. Foi destruída a cabine do comandante, ele disse.

