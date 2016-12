China renova pedidos de mais segurança digital

Críticos afirmam que o palavreado vago da lei de novembro causou alarme e que tem o potencial de legalizar requerimentos de cessão de propriedade intelectual

O principal organismo de segurança digital da China reafirmou seu compromisso com uma maior vigilância virtual nesta terça-feira, pedindo um escrutínio maior de tecnologias locais e estrangeiras usadas em indústrias consideradas essenciais ao interesse nacional.

Um documento de estratégia, divulgado pela Agência de Cybersegurança da China (CAC, na sigla em inglês). Delineou o arcabouço de uma lei de segurança digital polêmica que surgiu em novembro e que grupos empresariais estrangeiros dizem poder impedir que empresas do exterior compitam no mercado.

A CAC já havia contestado essas afirmações. Dizendo que as medidas não foram concebidas visando empresas estrangeiras. Mas como contraposição a ameaças crescentes de terrorismo e de roubos cibernéticos.

O documento disse que indústrias chinesas cruciais precisam “realizar uma análise de segurança” de tecnologia para evitar que servidores. Outros grupos “implementem uma competição injusta” e “prejudiquem os interesses” dos usuários.

O documento de estratégia mais recente também renova os clamores para que outros países respeitem a soberania cibernética da China, uma ideia que permite que Estados policiem serviços de internet individualmente dentro de suas próprias fronteiras.

A China já empregou um punhado de outras medidas paralelamente à lei. Inclusive planos para criar uma faculdade especializada dentro da Academia de Ciências Chinesa para treinar profissionais para projetos de segurança digital nacional.

Sony Music

A conta do Twitter da Sony Music Entertainment foi invadida na segunda-feira e foram publicadas declarações falsas de que a ícone da música pop Britney Spears teria morrido.

Em comunicado, a Sony Music, divisão da Sony. Informou que sua conta na rede social foi “comprometida”, mas que a situação havia sido corrigida.

A empresa ainda se desculpou a Britney Spears e aos fãs por “qualquer confusão”. O porta-voz do Twitter não retornou o pedido de comentário feito por email.

Quem também teve a conta no Twitter invadida foi o cantor Bob Dylan. De acordo com a Billboard, que inclusive postou “Descanse em paz @britneyspears”.

Em novembro de 2014. Outra divisão da Sony, a Sony Pictures Entertainment, foi vítima de invasão. Na época, o FBI concluiu que o ataque teria sido feito da Coreia do Norte. A invasão ocorreu um mês antes do lançamento do filme A Entrevista sobre dois jornalistas recrutados pela CIA para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un.

