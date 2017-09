O governo chinês disse que a robótica é uma prioridade estratégica, parte do esforço para incentivar a inovação tecnológica em sua indústria

Por Redação, com Reuters – de Frankfurt/Paris:

O grupo industrial alemão Siemens informou nesta quinta-feira que está montando um centro de pesquisa de robótica na China, maior mercado mundial de robôs industriais.

O governo chinês disse que a robótica é uma prioridade estratégica; parte do esforço para incentivar a inovação tecnológica em sua indústria.

O centro de pesquisa da Siemens na Universidade de Tsinghua de Pequim se concentrará em mecânica combinada e eletrônica; colaboração entre humanos e robôs e a aplicação de inteligência artificial em controladores robotizados. Segundo a empresa alemã.

– A Siemens está investindo fortemente no futuro da China e se associando com o país e muitos clientes no caminho da digitalização – afirmou o diretor de tecnologia do grupo, Munand, Roland Busch.

A Siemens obtém cerca de 14 % das suas vendas da divisão de hardware e software de produção industrial digital; um de seus negócios que mais cresce. Suas outras empresas são dos ramos de energia, transporte e saúde.

Gigantes da Internet

O ministro de Finanças francês, Bruno Le Maire, disse que espera que mais países da União Europeia (UE); se juntem nos próximos dias a um esforço liderado pelos franceses para aumentar a tributação de gigantes da Internet como Google e Amazon.

A Alemanha, a Itália e a Espanha já assinaram uma proposta francesa de que as multinacionais digitais; como essas duas empresas líderes, deveriam ser tributadas na Europa com base em suas receitas; em vez de apenas lucros como ocorre atualmente.

Hoje, essas empresas são freqüentemente tributadas através dos lucros registrados por subsidiárias em países com baixos impostos, como a Irlanda; embora a maior parte das suas vendas seja proveniente de outros países da UE.

Le Maire deve apresentar o plano para outros membros da UE em uma reunião na capital da Estônia, Tallinn, no sábado.

– Outros países europeus participarão no sábado de manhã desta iniciativa francesa que queremos que seja bem-sucedida rapidamente – disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Le Marie também minimizou a reportagem do jornal francês Les Echos que dizia que os alemães não estavam apoiando totalmente a iniciativa; afirmando que ele e seu colega alemão, Wolfgang Schaeuble, estavam “alinhados”.

