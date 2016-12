China testa protótipo de caça de quinta geração

Segundo a edição, a versão melhorada do caça J-31 fez seu primeiro voo em 23 de dezembro na cidade de Shenyang, no nordeste da China

Por Redação, com Sputnik – de Pequim:

A China realizou um teste bem-sucedido do caça furtivo de quinta geração FC-31 Gyrfalcon, informaram fontes da indústria de aviação ao jornal chinês China Daily nesta segunda-feira.

Segundo a edição, a versão melhorada do caça J-31 fez seu primeiro voo em 23 de dezembro na cidade de Shenyang, no nordeste da China. O teste decorreu quatro anos após o voo do protótipo inicial em 2012 que teve 11 minutos de duração.

A corporação chinesa Aviation Industry Corporation confirmou oficialmente o teste, embora sem especificar detalhes.

China Daily informa que o avião ultramoderno se tornou ainda mais furtivo. Recebeu aviônicos avançados e maior capacidade de carga. Enquanto sua nova estrutura tornou o FC-31 mais leve e manobrável.

Anteriormente, a Força Aeroespacial russa tinha informado que o caça J-31 seria equipado com motores russos RD-93. O J-31 fez seu primeiro voo em 31 de outubro de 2012, Mas no momento o modelo se encontra em fase de desenvolvimento. O J-31 usa tecnologia furtiva. Mas suas partes e componentes principais são emprestados de caças de geração 4+ como o J-10B, o J-16 e o FC-1.

Caças de quinta geração

A Força Aérea Chinesa já incorporou seus primeiros caça de quinta geração J-20. Como mostram fotos que acabam de se espalhar na Internet.

As aeronaves exibem número de cauda. O que indica que são as primeiras deste modelo fabricadas supostamente em série na China. A página do Facebook intitulada “Modernos aviões de combate chineses”. Ela relata que o número citado tenha sido atribuído à nova brigada de aviação número 176. Cuja base área fica em Dinxing.

A última fotografia de satélite desta base data de 17 de novembro. Nela, junto a três aviões de transporte, se veem os J-20. O que confirma a informação de que três novos caças participaram do exercício Espada Vermelha 2016, dedicado a melhorar as capacidades aéreas do país.

Vários países desenvolvem ativamente aviões de caça de quinta geração. Mas por ora apenas os EUA têm essas aeronaves fabricadas em série (F-22 Raptor e F-35 Lightning II).

