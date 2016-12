Cidade de Foz do Iguaçu terá voos sem escalas da companhia Avianca

Município recebe milhares de turistas que viajam para conhecer as belezas das cataratas e para fazer compras no Paraguai. Foz do Iguaçu também está na fronteira com a Argentina

POR CELSO MARTINS- BELO HORIZONTE

A Avianca Brasil, quarta maior companhia aérea do Brasil, terá voos diretos a partir de 6 de março de 2017 de São Paulo para Foz de Iguaçu, no Paraná. O novo voo, de numeração 6184, vai decolar de Guarulhos às 12h20, com chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu às 14 horas.

No sentido contrário, o voo 6185 partirá da cidade paranaense às 14h43, aterrissando em São Paulo às 16h30. A companhia vai usar os jatos Airbus A320 entre as duas cidades. Foz do iguaçu será o 23º destinos da Avianca Brasil, membro brasileiro da aliança global Star Alliance. O novo voo é para atender o mercado nacional e as companhias estrangeiras parceiras.

LOCALIZAÇÃO

Foz do Iguaçu fica no extremo oeste do Paraná, Foz do Iguaçu.A cidade tem cerca de 260 mil habitantes e é considerada um dos 100 municípios mais ricos do Brasil. Seu aeroporto fica próximo às famosas Cataratas do Iguaçu, a 13 quilômetros do centro da cidade. Foz do Iguaçu já é atendida com voos da companhia Azul, Gol e LATAM.

Quem pretende viajar pela Avianca nos meses de março e abril de 2017 encontra passagens por R$ 239 na ida ou volta partindo de Guarulhos. Pelo Amigo, programa de fidelidade da companhia, é possível emitir as passagens de ida e volta com 20 mil milhas. Está nos planos da Avianca lançar voos em 2017 para Belo Horizonte (Confins).

