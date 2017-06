O McDonald’s encerrou na semana passada seu patrocínio olímpico de 41 anos em meio a um movimento do gigante de fast food dos Estados Unidos

Por Redação, com Reuters – de Zurique:

O Comitê Olímpico Internacional se associará com a Intel até 2024, anunciou o COI nesta quarta-feira, após o McDonald’s ter encerrado o patrocínio aos Jogos Olímpicos três anos mais cedo do que o previsto.

A parceria da Intel com o COI vai se concentrar na tecnologia do grupo norte-americano. Incluindo realidade virtual, inteligência artificial e drones para ajudar a melhorar os Jogos Olímpicos, informou o COI em um comunicado.

O McDonald’s encerrou na semana passada seu patrocínio olímpico de 41 anos em meio a um movimento do gigante de fast food dos Estados Unidos para se concentrar em seu negócio principal. Bem como no aumento dos custos de patrocínio e da redução da audiência televisiva dos jogos.

Rio 2016

Os investimentos públicos feitos exclusivamente para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Aumentaram em cerca de R$ 140 milhões. Totalizando R$ 7,23 bilhões. De acordo com a última atualização dos dados apresentada na quarta-feira pela Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO).

A sexta e última versão da chamada matriz de responsabilidade dos Jogos Olímpicos. Mostrou que os gastos subiram para R$ 7,23 bilhões ante os R$ 7,09 bilhões da versão anterior do documento principalmente em razão de gastos com a manutenção de arenas esportivas. Tais como iluminação, energia e água.

O orçamento da matriz de responsabilidade se soma aos R$ 24,6 bilhões das obras de infraestrutura ligadas à realização dos Jogos. E aos R$ 7,5 bilhões do orçamento do Comitê Rio 2016. Totalizando um custo de cerca de R$ 40 bilhões para a realização da Olimpíada.

AGLO

A AGLO apresentou ainda um plano de legado para as instalações utilizadas nos Jogos de 2016, e a previsão inicial é que sejam realizados diversos eventos até o fim de 2018.

– O legado é um desafio muito grande. Não é fácil administrar um legado. E Londres, por exemplo, demorou dois anos para entregar o legado e até hoje tem investimento público nesse legado – disse o presidente da AGLO, Paulo Márcio Dias Mello.

– Se não vai atender a expectativa de todo mundo pelo menos vai ser um alento e um sossego de que isso aqui não será um elefante branco – acrescentou.

A meta de realizações de eventos divulgada pela AGLO aponta para uma média de três eventos mensais a partir de junho deste ano. Aumentando progressivamente até chegar a 10 eventos por mês em dezembro.

Recentemente, o Ministério do Esporte anunciou que o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, coração dos Jogos de 2016. Será incluído no Programa de Parceria em Investimentos. A concessão do parque poderia ser conduzida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

