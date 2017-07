Chang também descartou a possibilidade de se usar instalações de seu país para competições da Olimpíada de Inverno de 9 a 25 de fevereiro de 2018

Por Redação, com Reuters – de Paris:

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse nesta segunda-feira que está trabalhando duro para fazer com que a Coreia do Norte participe dos Jogos Olímpicos de Inverno do ano que vem na vizinha Coreia do Sul, apesar das tensões políticas na região.

Uma autoridade esportiva norte-coreana de alto escalão disse recentemente que é tarde demais para aceitar uma oferta de Seul e formar uma equipe unificada para atuar em Pyeongchang em fevereiro, mas o COI afirmou que ainda quer que a Coreia do Norte envie sua própria delegação ao evento.

– O que é importante para o COI e os Jogos é a participação, e estamos trabalhando duro para a participação de atletas da Coreia do Norte – disse o porta-voz da entidade, Mark Adams, a repórteres.

– (Estamos) identificando os atletas que poderiam participar e iremos fazer nosso melhor para que haja uma participação de atletas da Coreia do Norte.

No mês passado o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, propôs formar uma equipe unificada para os Jogos.

Mas Chang Ung, membro do COI norte-coreano, descartou a ideia de tal time, dizendo ao jornal Dong-a Ilbo que se trata de um objetivo irrealista no atual clima político.

Testes nucleares

A Coreia do Norte realizou vários testes nucleares e de mísseis recentemente.

Chang também descartou a possibilidade de se usar instalações de seu país para competições da Olimpíada de Inverno de 9 a 25 de fevereiro de 2018. Ele minimizou a ideia de que uma equipe comum ajudaria a melhorar as relações na Península Coreana.

Moon tomou posse em 10 de maio, vencendo a eleição com uma abordagem mais moderada em relação ao país vizinho. Com uma promessa de envolver Pyongyang no diálogo.

A Coreia do Norte não é vista como uma potência esportiva. Ela já perdeu várias edições dos Jogos de Inverno.

Sede do evento

Sobre a sede do evento, o COI disse que os organizadores estão correndo contra o tempo para terminar 11 hotéis para acionistas.

– É uma situação apertada – disse Christophe Dubi, diretor-executivo do COI para os Jogos de Inverno. “Haverá um monitoramento muito atento para fazer com que eles serão realizados”.

Paris

A presença do presidente francês, Emmanuel Macron, em uma reunião do Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta semana será fundamental para o sucesso de Paris na disputa pela sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Disse a prefeita da cidade, Anne Hidalgo, nesta segunda-feira.

Macron, de 39 anos, que foi eleito em maio o mais jovem líder da França desde Napoleão, deve chegar nesta segunda-feira à Suíça e participar na terça da apresentação da campanha de Paris aos membros do COI. A capital francesa concorre com Los Angeles.

A campanha da cidade norte-americana também fará sua apresentação na terça-feira. Mas não terá nenhum apoio político in loco.

Chefes de Estado normalmente comparecem à eleição da cidade-sede da Olimpíada, que neste ano acontecerá em setembro. Mas Macron decidiu também comparecer à apresentação da candidatura.

– É um sinal muito bom para dizer que nós estamos confiantes e iremos vencer – disse Anne a repórteres, em referência à presença de Macron. “É muito bom para nós”.

Essa não será a primeira vez que Macron encontrará os membros do COI. O presidente também se reuniu com a comissão de avaliação em Paris após ser eleito.

Paris e Los Angeles

Paris e Los Angeles estão disputando o direito de sediar os Jogos de 2024. Mas o COI deve ratificar na terça-feira a recomendação de seu comitê-executivo para definir a sede tanto de 2024 quanto de 2028 ao mesmo tempo. Garantindo que ambas as candidatas recebam uma edição dos Jogos.

A única coisa a ser decidida em setembro será a sequência. Paris é apontada amplamente a favorita para vencer a disputa por 2024. Los Angeles já indicou que aceitaria ficar com os Jogos de 2028.

Os Jogos Olímpicos foram realizados em Paris em 1900 e 1924, e em Los Angeles em 1932 e 1984.

