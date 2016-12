Colaboração antiterrorismo emperra na União Europeia

Falta de um banco de dados europeu unificado e má troca de informações sobre suspeitos e criminosos dificultam o combate ao terrorismo pelas autoridades dos países-membros

Por Redação, com DW – de Berlim:

O terrorismo é um problema transnacional em um mundo globalizado. Isso vale para o terrorismo do “Estado lslâmico”, para o terrorismo islâmico como um todo, mas também para outras variantes de direita e de esquerda. As respostas dos Estados a essa ameaça ficam a desejar. Uma cooperação internacional é necessária, especialmente dentro da Europa – principalmente a troca de dados.

Entretanto, na Europa há sistemas demais, que funcionam paralelamente e não são compatíveis uns com os outros. Afirma o presidente do Departamento Federal de Investigações da Alemanha (BKA), Holger Münch. No mais importante deles, o Sistema de Informação Schengen, não estão disponíveis, por exemplo, dados biométricos. “Nele não se pode procurar impressões digitais”, lamenta o criminologista.

– Não há uma norma DIN para a transferência de dados e não existe, no geral, um padrão DIN de informação – resume Michael Böhl, da Federação dos Investigadores Criminais da Alemanha. Mas ele reconhece que a UE está trabalhando para melhorar a situação. Algo que é essencial, também na opinião do ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière.

Durante uma reunião organizada pelo BKA em novembro. De Maizière mencionou o autor de um atentado que morava num abrigo para requerentes de asilo em Recklinghausen, na Alemanha. O criminoso atacou, no início de janeiro de 2016. Um policial em Paris com um machado, sendo morto a tiros em seguida.

O homem havia sido registrado em toda Europa com pelo menos sete identidades. Suas impressões digitais haviam sido repetidamente colhidas, sem que a fraude fosse reconhecida.

Embora o sistema de registro de refugiados Eurodac informe que a mesma impressão digital já foi colhida em outro país da União Europeia (UE). “Ele não indica sob que nome a impressão digital foi armazenada”. Como destacou De Maizière. “O Eurodac nem sequer grava essa informação”, reclamou o ministro.

Sistema central

Por isso, ele propõe o estabelecimento de um sistema de dados europeu centralizado. Em vez de armazenar separadamente dados pessoais. Impressões digitais em sistemas como o Eurodac, o sistema de informação sobre vistos VIS. Ou o Sistema de Informação Schengen, essa armazenagem deverá ser feita em um só lugar. Ou os diferentes bancos de dados devem ser disponibilizados através de uma interface comum. A proposta está sendo discutida pela Comissão Europeia com os Estados-membros. A implementação pode levar tempo.

Mas em 2017 deve ser possibilitada a consulta de impressões digitais armazenadas no Sistema de Informação Schengen. O sistema recebe cerca de 50 milhões de dados. Incluindo não só pessoas procuradas e desaparecidas. Mas também informações sobre carros, armas e documentos roubados.

No entanto, mesmo com dados biométricos, um problema ainda continua existindo. “Nem todos os Estados-membros compartilham seus dados da mesma forma”. Sublinha Bibi van Winkel, do Centro Internacional para Contraterrorismo (ICCT), em Haia.

A especialista em segurança também cita o Centro Europeu de Contraterrorismo (ECTC), da Europol. Criado no começo deste ano. Até agora, apenas alguns Estados-membros enviaram funcionários para o ECTC, embora todos devessem fazê-lo. A fim de facilitar a cooperação e a troca de dados.

– Se algumas polícias se empenham, mas veem que o banco de dados não tem muita coisa além das informações que elas mesmas enviaram. Isso não é exatamente um forte incentivo para elas se envolverem ainda mais no projeto – critica Van Winkel.

Pacote de medidas

A construção do Centro Europeu de Contraterrorismo. Com seus cerca de 50 funcionários em Haia, na Holanda. Faz parte do amplo catálogo de medidas com que a União Europeia reagiu aos ataques terroristas em Paris, Bruxelas, Nice e também na Alemanha.

O catálogo também inclui o armazenamento de dados de passageiros. Em voos para além das fronteiras externas da União Europeia. As companhias aéreas terão que fornecer os dados dos passageiros às autoridades nacionais. Os Estados-membros da UE têm dois anos para implementar a medida.

Desde meados de setembro, a UE tem até mesmo um comissário especial para a “segurança conjunta”, Julian King. O britânico tem a missão de reforçar a luta comum contra o terrorismo. Mas ele não tem feito muito até agora, além de propor uma melhor proteção das fronteiras externas da União Europeia contra a entrada de terroristas.

Por mais que os ataques terroristas dos últimos anos tenham revelado a necessidade de uma melhor cooperação, os obstáculos continuam grandes. Além das questões técnicas, há também questões legais. As responsabilidades das polícias, das autoridades aduaneiras e dos serviços de inteligência são regulamentadas diferentemente nos países da Europa. Incluindo o tipo de informações que coletam.

Isso leva a uma situação há muito criticada: até agora, não há um banco de dados único e acessível a todos os Estados europeus, onde possam ser encontrados todos os que estão lutando no exterior e os suspeitos de terrorismo.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...