A colisão entre um destróier norte-americano com um cargueiro, na Baía de Tóquio, uma das mais movimentadas do mundo, deixou sete desaparecidos no mar.

Por Redação, com Reuters – de Tóquio

O destróier da Marinha dos Estados Unidos USS Fitzgerald chegou adernado à sua base em Yokosuka, ao sul da Baía de Tóquio. Sete de seus marinheiros ainda desaparecidos após uma colisão com um navio cargueiro filipino mais de três vezes maior que ele. A ocorrência do acidente de tráfego marítimo ocorreu a leste do Japão, no início deste sábado.

O Fitzgerald, um destróier equipado com mísseis guiados pelo sistema Aegis, colidiu com o navio mercante perto das 2h30 da madrugada, no horário local. A localização foi registrada a cerca de 56 milhas náuticas a sudoeste de Yokosuka, disse a Marinha.

Desaparecidos

Três pessoas a bordo do destróier foram removidas por motivos médicos para o Hospital Naval dos Estados Unidos em Yokosuka. Entre eles, o oficial comandante do navio, Bryce Benson, que está em condições estáveis, segundo a Marinha. Os outros dois estavam sendo tratados devido à escoriações.

Outros feridos permaneceram no navio para os primeiros socorros.

Os esforços de busca e resgate dos sete marinheiros desaparecidos continuavam conduzidos por aeronaves e navios norte-americanos e japoneses, segundo a autoridade naval. Seus nomes estão sendo mantidos em segredo até que suas famílias sejam notificadas, disse a Marinha.

Mais incidentes

Ainda neste sábado, um soldado afegão morreu. Há rumores que vários militares norte-americanos foram mortos e feridos em um incidente em uma base no norte do Afeganistão. A comunicação foi efetuada por uma autoridade militar dos Estados Unidos.

Um porta-voz do comando militar dos EUA, em Cabul, negou a notícia de mortes no acampamento. Comentários anteriores de um funcionário afegão davam conta que norte-americanos foram mortos. Mas confirmou que um número não especificado de soldados ficaram feridos no acampamento Shaheen. Trata-se da sede da 209ª corporação do Exército afegão, na cidade de Mazar-i-Sharif.

Pelo menos um soldado afegão foi morto e outro ferido, disse o oficial dos Estados Unidos. Abdul Qahar Araam, porta-voz da 209ª corporação do Exército afegão acrescentou que um soldado afegão matou quatro soldados dos EUA, na base.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...