Comlurb leva campanha Praia Limpa à Praça do Pedágio da Linha Amarela

A ação faz parte da campanha #PraiaLimpa do verão 2017 e tem como objetivo fazer com que as pessoas se engajem, fotografando os blocos de letras com a hashtag

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

A Comlurb, Companhia de Limpeza Urbana do Rio, levará, na próxima sexta-feira, à Praça de Pedágio da Linha Amarela, os garis que divulgam a conscientização dos motoristas sobre a importância do descarte correto de lixo, além de entregar sacolas plásticas para colaboração na manutenção da limpeza das praias.

A ação faz parte da campanha #PraiaLimpa do verão 2017. Tem como objetivo fazer com que as pessoas se engajem, fotografando os blocos de letras com a hashtag. Instalados em quatro locais na orla e compartilhando nas redes sociais as atitudes corretas.



Ao longo de toda a semana. O gari Renato Sorriso e o grupo Chegando de Surpresa participam de atividades educativas nas praias cariocas. As crianças podem brincar com os jogos temáticos e ganhar brindes.

Como camisetas, bonés, medalhas e troféus das edições passadas da campanha. Sacolinhas para o descarte correto dos resíduos serão fartamente distribuídas. Os blocos de letra #PraiaLimpa estão no Leme, Arpoador, Barra, altura AlfaBarra, e Pontal.



Nesta nova edição da campanha, a Comlurb pretende consolidar o bom comportamento dos banhistas. Depois que as pesquisas apontaram a melhoria da limpeza nas ruas e eventos. Reforçar a conscientização, ampliar a participação efetiva dos barraqueiros. Chamar a população para divulgar a campanha nas redes sociais, e assim fazer com que essa ideia se multiplique.



A iniciativa conta com o apoio de parceiros, com produção de cartazes, adesivos da frota e colocação de cartazes internos nos oito mil ônibus que circulam na cidade, com frases educativas nos painéis e ações na Praça do Pedágio.

Ações de conscientização completam oito anos

As campanhas Onda Limpa (2010/2013) e Praia Limpa (2014/2017) evoluíram e passaram a contar com a aprovação e crescente colaboração da população. A proporção de lixo jogado no chão passou a ser de 30% e de 70% os resíduos descartados nos contêineres. Uma verdadeira inversão do que acontecia até então.



Ao longo dos oito anos das duas campanhas. Muitos atletas e artistas aderiram às ações de conscientização. Como o surfista Rico de Souza, Kadu Moliterno, Evandro Mesquita, Cauã Reymond, Antônio Calonni, Jaqueline e Giovane Gávio, ex-atletas do vôlei, entre outros.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...