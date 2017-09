Você também pode garantir um hostel por preços promocionais para curtir as belezas naturais e a vida noturna da Cidade Maravilhosa.

Por João Henrique

As principais companhias aéreas do país estão com ótimas ofertas para atrair passageiros para o seus voo de Guarulhos (SP) para o Rio de Janeiro (Santos Dumont). Na baixa temporada, exceto os feriados, entre os meses de setembro, outubro e novembro você encontra descontos especiais na compra das passagens aéreas e para se hospedar nos hoteis Rio de Janeiro.

A partir de 29 de outubro a LATAM Brasil terá voo sem escalas de Guarulhos para o Santos Dumont e Guarulhos. As passagens já estão sendo vendidas. A LATAM vai concorrer com as companhia Gol e Azul que já oferecem voos sem escalas entre o Santos Dumont e Guarlhos.

O voo JJ4606 da LATAM Airlines Brasil decolará diariamente do Rio de Janeiro/Santos Dumont às 18h55 (horário local) e pousará em São Paulo/Guarulhos às 20h05 (horário local). N sentido contrário a decolagem será realizada diariamente pelo voo JJ4605 às 8h40 (horário local), com pouso na capital fluminense às 9h45 (horário local).

Nesta rota a LATAM Brasil vai usar as as aeronaves modelo Airbus A319, com capacidade para 144 passageiros em classe Econômica. Os voos da companhia vão facilitar as viagens dos cariocas para o exterior dos voos que partem do Guarulhos.

Para viagem no meses de outubro novembro você pode comprar as passagens de ida e volta por R$ 233,23 nos voos da Gol de Guarulhos para o Santos Dumont. Nos voos da LATAM os bilhetes custam R$ 255,23. As taxas de embarques estão incluídas. Gostou da promoção?. Você pode ainda garantir um hostel no Rio de Janeiro com preços promocionais.

