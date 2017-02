Maia e outros cinco deputados registraram candidatura dentro do prazo estabelecido até as 23h de quarta-feira. Todos disputaram a Presidência da Casa, nesta quinta-feira, para um mandado de dois anos, até fevereiro de 2019

Por Redação – de Brasília

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi reeleito nesta quinta-feira, por 293 votos, muitos deles originários da esquerda. Parlamentares do PT e do PCdoB foram liberados pela direção nacional das legendas para apoiar quem melhor lhes aprovesse. O resultado foi o fortalecimento da base aliada ao governo do presidente de facto, Michel Temer.

Maia e outros cinco deputados registraram candidatura dentro do prazo estabelecido até as 23h de quarta-feira. Todos disputaram a Presidência da Casa, nesta quinta-feira, para um mandado de dois anos, até fevereiro de 2019.

Andre Figueiredo (PDT-CE), Jair Bolsonaro (PSC-RJ), Jovair Arantes (PTB-GO), Júlio Delgado (PSB-MG) e Luiza Erundina (Psol-SP) foram superados por Maia, que contou com o apoio velado de Temer. O atual presidente da Casa registrou a candidatura após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitando uma tentativa de adversários de impedir sua reeleição.

Bloco de Maia

O líder do PSD, Rogério Rosso (PSD-DF), um dos primeiros a anunciar que disputaria a presidência, desistiu do páreo antes do início da votação. Seu nome foi retirado da cédula de votação.

A candidatura de Maia conseguiu reunir um bloco maciço, com mais de 300 deputados que, além de garantir votos à sua reeleição, ocupará boa parte dos cargos da Mesa Diretora da Casa na eleição desta quinta-feira, com início marcado para as 9h.

Formado por 13 partidos — PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, PRB, PTN, PPS, PHS, PV e PtdoB, segundo informações da Secretaria-Geral da Câmara — e 358 deputados, o bloco parlamentar de Maia, pelo critério da proporcionalidade, terá direito às primeiras seis escolhas. Em seguida, poderá ainda fazer a oitava e a 11ª escolhas para os cargos da Mesa Diretora.

