Conta Família Smiles

Isto mesmo! Reúna em apenas uma conta todas as milhas dos amigos, namorados, parentes e da família, tornando mais fácil a viagem que você sonha com as pessoas que ama.

Como funciona:

O assinante – com 30 dias ou mais no clube Smiles – escolhe um nome para a “Conta Família” e convida amigos ou parentes para participar do grupo. O grupo será formato por até 6 pessoas, sendo 1 administrador(quem convida) e mais 5 participantes. Todos os participantes devem ser assinantes do Clube Smiles ou ser cliente da Categoria Diamante, caso contrário, deverão se cadastrar.

Cada convidado deverá confirmar por e-mail o convite em até 3 dias. A partir da criação do grupo, todas as milhas acumuladas pelos membros cairão na “Conta Família”.As milhas acumuladas pelos clientes até a criação do grupo poderão ser utilizadas da maneira que preferir.

Quais são as vantagens

Atualmente, cada cliente tem sua conta individual independente. Clientes de uma mesma família, ou grupo de amigos poderão juntar seu saldo para adquirir uma passagem, algo que não ocorria anteriormente, porque as contas individuais poderiam não ter saldo suficiente para resgate.

Este período é promocional e só vai até o final do mês. Não perca esta chance e faça agora a sua Conta Família.

O regulamento e mais informações sobre a Conta Família estão disponíveis por meio do link:

www.smiles.com.br/conta-familia

Consulte passagens promocionais partindo do Rio de Janeiro

