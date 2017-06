A Band, em não tão alta escala como antes, continua como parceira da Globo nas transmissões da Liga dos Campeões e campeonatos das seleções sub e feminina

Por, Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Você sabia que a Bandeirantes esteve muito próxima de transmitir os amistosos da seleção brasileira, os jogos recentemente disputados contra Argentina e Austrália? Inclusive os próximos, França e Inglaterra, em novembro? E que já estava tudo acertado entre ela e a CBF?

Isto só não aconteceu, porque, na última hora, a questão chegou aos seus setores mais responsáveis, que depois de analisarem melhor, entenderam que não deveriam correr tal risco?

Entre eles, como principal, a ameaça de comprometer de vez os planos de fazer a Copa do Mundo, do ano que vem, na Rússia.

A Band, em não tão alta escala como antes, continua como parceira da Globo nas transmissões da Liga dos Campeões e campeonatos das seleções sub e feminina. Não bastasse, existem compromissos do passado que ainda não foram convenientemente liquidados.

Esses fatores, analisados, fizeram prevalecer o entendimento que, além de desnecessária, esta seria uma iniciativa das mais arriscadas. Daí a decisão de ficar na dela, quietinha, para não arrumar encrenca com mais ninguém.

TV Tudo

Aviso prévio

O contrato da Igreja Internacional da Graça de Deus com a Rede TV! termina em julho e não será renovado.

R.R. Soares irá destinar à sua emissora o montante hoje gasto na compra desses horários.

Atrás de alguém

Neste primeiro momento, diante da saída de Marcelo Mainardi, o comercial da Band vai continuar como está. Meio que no piloto automático.

Porém, um profissional do mercado será procurado, já a partir de julho ou agosto, para assumir a sua direção.

Tem que filtrar

Se de um lado é bom, porque estimula a produção e vários passam a ter oportunidade de trabalhar, por outro o canal Multishow deve usar de critérios melhores para sua programação.

É enorme a quantidade de programas humorísticos, mas vários deles muito ruins. Ocupam espaço precioso, sem nunca dizer a que vieram.

Não dá

Inezita Barroso, por tudo que representou para a nossa música e mesmo para a própria TV Cultura, será sempre merecedora das maiores homenagens.

Só que não tem o menor cabimento, quase dois anos e meio depois dela ter morrido, continuarem as reexibições do Viola Minha Viola. Isso não é outra coisa senão falta do que colocar no lugar.

Temperatura a mil

Se for arruaça e pancadaria que a Record está buscando com o reality A Casa que vem por aí, desde já pode se dar por satisfeita.

O que não faltou até agora, em suas primeiras gravações, foi muita confusão. Houve até, para se ter noção do nível, quem puxasse uma faca para o outro.

Agora no rádio

Em parceria com Cristian Gomes, a partir da outra segunda, dia 26, vai estrear o Programa Dudu Camargo. Na Super Rádio 1.150.

É a antiga Tupi, só que agora não pode mais usar o nome. Irá ao ar todas as noites, das 20h às 22 horas.

Há planos

Como informado neste espaço, haverá um estúdio exclusivo da rádio Globo dentro dos Estúdios Globo, o antigo Projac, no Rio, a fim de também facilitar o deslocamento do pessoal de vídeo – artistas, jornalistas… – nos seus programas.

Uma experiência que poderá ser estendida a São Paulo, com estúdios da CBN e Globo na Berrini.

Por que disso?

Será que no seu contrato com a Globo, Rafael Cortez tem obrigação de tentar ser engraçado em toda entrevista ou intervenção? Por todos os programas que passou e agora no Vídeo Show essa forçação sempre se repete.

Guardadas as suas características, não custa nada tentar ser um pouco diferente.

Transtorno

A Parada Gay, em São Paulo, entrou no calendário da cidade como um evento dos mais importantes. E, no domingo, entre tantos outros, com a presença de Fernanda Lima e um pessoal do Amor & Sexo.

Porém, a sua realização na Paulista deve ser vista como absurdo. São seis hospitais que dependem diretamente do trânsito naquela avenida. Por que não o Sambódromo, que além do carnaval não serve para mais nada o resto do ano?

Série da Globo

De volta à Globo, após sequência de trabalhos na Record, Angela Leal vive Dona Noêmia, a responsável por uma cantina, no hospital da série médica Sob Pressão, que estreia em julho.

Também no registro, Emiliano Queiroz, o seu Rivaldo, que vive em um dos leitos da emergência. As gravações entraram na reta final.

Vamos acompanhar

No meio de toda essa mexida que está acontecendo no mercado, surge agora o nome de Humberto Candil, atual diretor de esportes da Band, como sério candidato a assumir importante cargo no jornalismo da Record.

No passado, as partes chegaram a se reunir, mas não houve acordo na parte financeira.

Bate – Rebate

· A ESPN tem grande cuidado em divulgar as suas atividades…

· … Preocupação que praticamente não existe nos outros canais esportivos.

· Por exemplo, a partir de amanhã, terça, irá ao ar uma série especial que mergulha fundo no mundo da arbitragem…

· … O repórter Mendel Bydlowski, por meio de várias entrevistas, revela segredos desses profissionais tão odiados pelos torcedores de futebol em todo o mundo…

· … Serão quatro episódios, exibidos nas edições do Bate Bola e SportsCenter.

· Tiago Iorc e Sandy vão se apresentar no Dancing da Xuxa, nesta segunda-feira…

· …A propósito, tem um mal-estar rolando entre Maytê Piragibe e produtores do programa…

· …Um incômodo que já chegou à sua direção.

· Finalizadas as gravações da segunda temporada de Laboratório de Luta, da Mixer, para o canal Combate.

· Milhem Cortaz e Wesley Safadão marcaram presença nas filmagens de Os Parças, primeiro longa-metragem de Tom Cavalcante.

C’est fini

Com trabalho dos repórteres Catarina Hong, Cleisla Garcia e Leandro Stoliar, o Jornal da Record estreia nesta segunda-feira a série Começar de Novo. Em cinco reportagens, histórias de pessoas que estão retomando algum aspecto da vida depois de anos de privações e perdas, com muita força de vontade. Pessoas que voltaram a andar, a enxergar e pacientes que nasceram surdos e puderam ouvir pela primeira vez.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...