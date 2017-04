Pyongyang exibe mísseis balísticos intercontinentais em parada homenageando o aniversário do fundador do Estado comunista. País isolado afirma que vai responder a qualquer agressão norte-americana com “guerra total”

Por Redação, com DW – de Seul:

Neste sábado, o regime comunista da Coreia do Norte utilizou as comemorações do 105° aniversário de nascimento de Kim Il-sung, o “eterno presidente” do país e avô do atual ditador Kim Jong-un, para exibir seu poderio militar e sinalizar para os Estados Unidos a sua disposição de guerra.

Com a Marinha norte-americana instalada perto da Península da Coreia e especialistas especulando que Pyongyang estaria preparando outro teste nuclear. As tensões na região aumentaram nos últimos dias.

Acompanhado de música marcial e grande público. O desfile militar deste sábado revelou o que parece ser um aparato militar norte-coreano cada vez mais sofisticado. Incluindo mísseis balísticos.

– Nós responderemos a uma guerra total com uma guerra total e atômica. Com o nosso estilo de ataque nuclear – afirmou Choe Ryong-hae, um oficial norte-coreano do alto escalão. Segundo analistas externos, Choe é considerado a autoridade mais importante do país após Kim Jong-un.

Ataque sem piedade

Os recentes bombardeios norte-americanos na Síria e no Afeganistão alimentaram temores de um possível ataque dos EUA na Coreia do Norte. O país comunista tem realizado regularmente testes nucleares e de foguetes. Desafiando as resoluções e sanções das Nações Unidas.

Recentemente, os norte-coreanos ameaçaram lançar uma resposta “sem piedade” contra alvos norte-americanos. Incluindo a força naval deslocada recentemente pelos EUA.

– Quanto mais perto se aproximarem grandes alvos, como porta-aviões de propulsão nuclear. Maior será o impacto dos ataques impiedosos – informou declaração divulgada pela agência de notícias estatal KCNA.

Trump, China e Rússia

Na última quinta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, abordou a situação da Coreia do Norte depois de os Estados Unidos terem lançado uma bomba não nuclear no leste do Afeganistão, o dispositivo convencional mais potente do arsenal bélico norte-americano. “A Coreia do Norte é um problema, o problema será tratado”, afirmou Trump, que esteve reunido na semana anterior com o presidente chinês, Xi Jinping.

Preocupada com o ressurgimento de tensões na Coreia do Norte, a Rússia exortou na sexta-feira todas as partes a evitar qualquer ação que possa ser interpretada como uma provocação. “Moscou está acompanhando com grande preocupação as tensões crescentes na Península Coreana. Apelamos a todos os países para mostrar moderação e evitar qualquer ação que possa ser interpretada como uma provocação”, disse o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov.

Em encontro com colega de pasta francês, na sexta-feira, o ministro chinês do Exterior, Wang Yi, pediu a todas as partes para retomar o diálogo e não deixar que as coisas evoluam até um ponto irreversível e incontrolável. “Se houver uma guerra, o resultado será uma situação em que todos perdem e ninguém ganha”, assegurou Wang em coletiva de imprensa junto a Jean-Marc Ayrault.

– Exigimos um fim das provocações e ameaças, antes que a situação não possa mais ser salva – afirmou Wang na ocasião. “A China é da opinião de que o diálogo é a única solução”, acrescentou o ministro chinês.

