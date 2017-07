O crescimento de 1% se deve ao agronegócio que exporta, por exemplo, soja para alimentar animais na Europa, o que não significa necessariamente, como querem incutir os dois golpistas, que a economia está melhor.

Por Mário Augusto Jakobskind, do Rio de Janeiro:

Foram acionados todos os apoiadores das reformas defendidas ardorosamente pelo mentor Henrique Meireles e pelo chefe usurpador Michel Temer para afirmar que o Brasil saiu da recessão e cresceu um por cento neste trimestre. A ofensiva publicitária para tentar mais uma vez enganar a opinião pública faz parte da velha técnica utilizada pelo III Reich nazista de que uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade.

O crescimento de 1% se deve ao agronegócio que exporta, por exemplo, soja para alimentar animais na Europa, o que não significa necessariamente, como querem incutir os dois golpistas mencionados, que a economia está melhor e já há perspectivas de que o país vai crescer ainda mais. Mais a revelação de que a exportação que alimenta, por exemplo, os porcos não é divulgada de forma alguma. E o aumento do desemprego de dois milhões e 600 mil em um ano de governo ilegítimo nem foi mencionado na fala.

Quando preparavam o impeachment de Dilma Rousseff, a mídia comercial conservadora estimulava setores da classe média para se manifestarem nas ruas quando o índice de desemprego era de 11% e hoje no patamar de 13,7%, não há nenhum incentivo para os protestos. Hoje, a mídia comercial conservadora prefere divulgar no maior estardalhaço que a economia está melhorando e o Brasil vai crescer.I

Na verdade, o pronunciamento não passa de uma estratégia para enganar a opinião pública e fazer com que o mercado aceite de bom grado a continuidade do governo ilegítimo que está em seus estertores. Meireles e Temer ainda por cima apontam com as perspectivas de que as reformas a serem votadas no Congresso vão resultar em melhores dias para o país.

O tempo dirá independente do fator mentira divulgado inúmeras vezes até se transformar em verdade, que as falas da dupla não resistirão aos fatos reais. Quem tiver dúvidas a esse respeito e estiver contaminado com o departamento de propaganda da dupla Temer & Meireles que aguarde o desenrolar dos acontecimentos.

A reforma trabalhista proposta será um retrocesso para os trabalhadores, o mesmo acontecendo com a proposta na área previdenciária. Está evidente que o governo golpista quer fortalecer a previdência privada. A dupla Temer & Meireles quer convencer de qualquer maneira que a repetição do que aconteceu no Chile será benéfica para os brasileiros. Vale perguntar a opinião de um trabalhador chileno aposentado, o que não será pautado pela mídia comercial conservadora. E por que no Brasil seria diferente? Só mesmo na cabeça dos que se deixam iludir facilmente com palavreado baseado na mentira repetida inúmeras vezes até virar verdade.

Querem de todas as formas colocar no lugar do atual golpista outro do gênero ainda mais sintonizado com as propostas neoliberais que afundarão de vez este país chamado Brasil. E propostas vale sempre lembrar repudiadas pelos brasileiros nas últimas quatro eleições presidenciais.

Em tempo: o resultado da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovando a realização de eleições diretas no terceiro ano de mandato é uma demonstração inicial que parlamentares temem a voz rouca das ruas. Isso quer dizer que quanto mais ampliarem as manifestações pelas diretas-já pelas ruas do Brasil, melhores serão as condições de que os parlamentares tomem vergonha na cara e finalmente decidam que o povo brasileiro eleja o Presidente da República.

Mário Augusto Jakobskind, professor, jornalista, escritor e Coordenador de História do IDEA, Programa de TV, transmitido pela Unitevê, Canal Universitário de Niterói, Universidade Federal Fluminense (UFF).

Direto da Redação é um fórum de debates editado pelo jornalista Rui Martins.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...