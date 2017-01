As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas suspeita-se que ele caiu no rio no momento em que o nível das águas subiu. As investigações estão a cargo da Polícia Civil

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Uma criança de 13 anos desapareceu no fim após uma forte chuva atingir alguns pontos do Estado do Rio de Janeiro. O menino estava próximo ao rio Pavuna, que fica na divisa da capital com São João de Meriti, na Baixada.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Mas suspeita-se que ele caiu no rio no momento em que o nível das águas subiu. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.

Os bombeiros foram acionados por volta das 19h para o trabalho de busca e resgate. Porém, o menor não foi encontrado. Segundo nota do Corpo de Bombeiros, o trabalho foi retomado na manhã desta quarta-feira com participação de militares de São João de Meriti e Duque de Caxias. O rio Pavuna tem um histórico forte de alagamentos em dias muito chuvosos.

Chuva

Como o Rio de Janeiro vem sofrendo com dias extremamente quentes, pancadas de chuva entre o fim da tarde e o começo da noite têm sido comuns.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, isso deve se repetir hoje. A temperatura máxima chega nos 35°C enquanto a mínima fica em 23°C. Com possibilidade de pancadas de chuva a partir do anoitecer.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...