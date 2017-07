A largada foi perfeita e o pole position Daniel Serra manteve a liderança na Corrida do Milhão, da Stock Car.

Por Redação, com ACSs – de Curitiba

O piloto paulista Daniel Serra venceu a Corrida do Milhão, na quinta etapa da Stock Car Brasil. Trata-se da principal categoria do automobilismo nacional. A etapa premia o vencedor com R$ 1 milhão. Foi a primeira vez que o Autódromo Internacional de Curitiba recebeu a disputa.

A largada foi perfeita e o pole position Daniel Serra manteve a primeira colocação, seguido por Thiago Camilo e Marcos Gomes. Eles foram os principais pilotos durante a corrida. Na parada obrigatória nos boxes houve um único momento em que a vitória de Serra esteve ameaçada. Quando voltou à pista com os pneus ainda frios se perdeu na primeira curva e foi parar na área de escape.

Barrichello chegou

Mas a dianteira era grande. Apesar do erro, manteve a liderança até o final. Thiago Camilo, tricampeão da prova e único rival com chances de tirar a vitória de Daniel Serra abandonou a corrida na última volta. Teve um problema mecânico. Marcos Gomes herdou a segunda colocação, com Cacá Bueno em terceiro. O paranaense Gabriel Casagrande chegou em quarto e Rubens Barrichello completou o pódio estendido.

— É um dos momentos mais importantes da minha carreira com certeza. Sempre trabalhei duro e agora estamos colhendo os resultados — disse a jornalistas, ao final da prova

