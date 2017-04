Caso a PGR aceitar os termos negociados para a redução de penas dos acusados, Aécio Neves poderá passar à condição de investigado, se o Supremo Tribunal Federal (STF) acolher as denúncias

Por Redação – de Brasília e Curitiba

Com chances cada vez maiores de fechar um acordo de delação premiada junto à Procuradoria Geral da República (PGR), executivos da Construtora OAS relataram detalhes sobre Oswaldo Borges da Costa Filho, apontado como arrecadador informal do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Costa Filho foi presidente da estatal mineira Codemig, durante o governo do hoje presidente nacional do PSDB.

Segundo informações vazadas a um diário conservador paulistano, especializado em economia, Cesar Mata Pires, sócio majoritário da OAS, com mais de 80% das ações da OAS consta como o principal delator do grupo. Caso a PGR aceitar os termos negociados para a redução de penas dos acusados, o senador mineiro poderá passar à condição de investigado, se o Supremo Tribunal Federal (STF) acolher as denúncias.

Fontes do jornal, próximas às negociações em curso junto às autoridades, informam que haverá novas rodadas de negociação nos próximos dias. Ao todo, cerca de 10 executivos da empreiteira concordam em falar aos investigadores. Entre eles, o sócio José Adelmário Pinheiro Filho, o ‘Léo Pinheiro’, como é conhecido. Pinheiro está condenado a 26 anos de prisão em segunda instância, por dois votos a um, pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Dinheiro sujo

Em sua confissão, Pinheiro apontou Oswaldo Borges como o “gerente de contas das empresas de Aécio”. Segundo afirmou, Neves teria recebido, em dinheiro sujo, até 3% sobre valores dos contratos firmados pela construtora com o governo mineiro para a construção da Cidade Administrativa, sede do Executivo. O atual senador mineiro governou o Estado de 2003 a 2010, e fez seu sucessor, o atual senador Antonio Anastasia (PSDB), que deixou o governo em 2014.

Oswaldo Borges também seria o intermediário no recebimento de propina, possivelmente destinada a Neves. Os recursos teriam sido desviados de pagamentos das obras e transferidos em dinheiro vivo., segundo informações do candidatos a delatores da OAS. Borges ocupava a Presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) em 2003, no primeiro ano do mandato de Neves como governador de Minas. A estatal atua nas áreas de Mineração, Energia e Infraestrutura.

De acordo com os delatores da Construtora Norberto Odebrecht, já homologados no STF, Neves teria recebido dinheiro não contabilizado, proveniente de contratos superfaturados. Parte das informações dessas delações, ainda mantidas em sigilo pelo relator da Lava-Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, constam de depoimentos dos delatores prestados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste tribunal corre uma ação que pode cassar a chapa Dilma Roussef-Michel Temer por abuso de poder político-econômico na última eleição presidencial.

Em nota, divulgada à imprensa, nesta sexta-feira, Aécio Neves nega qualquer participação nos crimes delatados.

