Enquanto o homem do campo chorava o desperdício de sua safra, a fome no distante balneário de Camboriú leva mãe a abandonar seus dois filhos

Por Redação – de Florianópolis e Vitória

Enquanto 20 toneladas de tomate foram descartadas em Ibitirama, Região do Caparaó (ES), duas crianças eram abandonadas pela mãe, em Santa Catarina. Ela já não suportava mais vê-las passando fome. Enquanto o motivo do desperdício foi o baixo preço do produto no dia: R$ 10,00 a caixa, para a mãe desesperada a razão do gesto extremo se explica no sistema econômico em vigor.

Contra esse mesmo sistema, em 1964, guerrilheiros morreram na luta contra as forças da repressão, instaladas após o golpe de Estado civil-militar. A exemplo de hoje, derrubaram um presidente eleito para que se instalasse um regime alinhado com os interesses capitalistas.

Desperdício

No campo, o técnico agrícola Rodrigo Alves Oliveira estava no local onde os tomates foram dispensados. O preço ruim “não compensava pagar o caminhão de frete para vender o produto”, disse.

— Tem que vender por, no mínimo, R$ 30,00 a caixa, para custear o gasto com mão de obra e frete — explicou, a jornalistas locais.

O agricultor que plantou e colheu os frutos Alexander Souza Ramalho fez as contas. Viu que, se mandasse os tomates para o Ceasa, teria um prejuízo de R$ 20,00 por caixa. Diante dos números, preferiu doar cerca de 3 toneladas para asilos e hospitais da região.

— Também liberamos para as pessoas pegarem e alimentamos o gado. Mas as outras 20 toneladas tivemos que descartar porque não tinha quem consumir. Se a gente for levar para outros lugares, vamos ter que pagar o frete. Dá muita dó descartar, mas eu não tinha alternativa — lamenta.

Abandonados

Enquanto o homem do campo chorava a perda de sua safra, no distante balneário de Camboriú duas crianças eram abandonadas pela mãe. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira. Elas foram deixadas no quintal de uma casa no bairro Monte Alegre, no Litoral Norte catarinense. No bilhete deixado, a mãe dizia que não aguentava mais ver os filhos passando fome. Pedia, apenas, que as crianças fossem encaminhadas ao conselho tutelar.

Junto das crianças, uma menina de três anos e o irmão de um ano e meio, havia ainda uma mochila com pertences. A caderneta de vacinação, mamadeiras, fraldas e encaminhamentos médicos. De acordo com a documentação encontrada, o menino seria epilético.

Pessoas viram uma mulher abrir o portão da casa, colocar os filhos para dentro e seguir adiante. Um casal que estava no local chamou a Polícia Militar. Segundo o conselheiro tutelar Diego Raphael Rocha Pereira, as crianças estavam sujas e tinham piolhos, mas sem sinais de agressões.

