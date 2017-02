Quatro agentes ficaram em poder de detentos na maior penitenciária do Estado de Delaware. Polícia negocia com presos, que teriam tomado o controle de um dos pavilhões da unidade

Por Redação, com DW – de Washington:

Um grupo de presos fez cinco guardas penitenciários de reféns no maior presídio masculino do Estado norte-americano de Delaware. Depois de horas, um dos agentes que estava ferido foi libertado, segundo a polícia local que conduziu a negociação com os detidos.

Uma investigação preliminar indicou que o incidente no Centro Correcional James T. Vaughn, em Smyrna, teve início às 10h30 (horário local) do dia anterior, quando um agente penitenciário solicitou assistência imediata dentro de um pavilhão que abriga mais de 100 presos. Autoridades responderam ao pedido e cinco guardas foram feitos reféns.

De acordo com o porta-voz da polícia Richard Bratz, autoridades negociaram com os presos. Ele não deu detalhes sobre a situação. Os detidos teriam tomado o controle do pavilhão.

A porta-voz do Departamento Correcional de Delaware, Jayme Gravell, informou que, por protocolo, todas as prisões do Estado estão em alerta com os acessos bloqueados. Gravell destacou que trata-se de um incidente isolado que não representa qualquer ameaça para a população civil.

Prisão

Nos arredores da prisão há dezenas de viaturas, ambulâncias e helicópteros, conforme imagens captadas pelas emissoras locais. Os bombeiros foram enviados ao local após relatos da existência de fumaça e estão em alerta para intervir caso seja necessário.

O centro penitenciário é o maior presídio masculino em Delaware e tem capacidade para abrigar 2.5 mil presos, segundo seu site. No local também está instalado o corredor da morte do Estado e são executados os prisioneiros condenados a pena capital. A penitenciária abriu em 1971.

