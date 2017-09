Com quatro meses de ação, o Detran Presente já realizou 30.825 atendimentos. Esta será a terceira vez que o mutirão vai estar na Baixada Fluminense

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Os moradores de Belford Roxo que ainda não possuem carteira de identificação poderão retirar seus documentos de forma gratuita durante o Detran Presente. No próximo sábado, o mutirão de serviços está de volta à Baixada Fluminense, das 9h às 16h. O município de Belford Roxo receberá a 16ª edição do programa, que será realizado no Centro Educacional Líbano Brasileiro (Avenida Joaquim da Costa Lima, nº 6.402 – Wona), das 9h às 16h. Os agendamentos para os serviços já estão abertos no site do Detran – www.detran.rj.gov.br.

Com quatro meses de ação, o Detran Presente já realizou 30.825 atendimentos. Esta será a terceira vez que o mutirão vai estar na Baixada Fluminense. Anteriormente, já foram realizadas edições em Duque de Caxias, com 2.543 atendimentos, e em Queimados, onde foram realizadas 2.034 solicitações.

A emissão de carteira de identificação é o serviço mais procurado durante o mutirão. Até agora já foram emitidos 5.929 documentos de cidadãos fluminenses. Em Belford Roxo, a marca de 6 mil será batida.

– O pedido de emissão de identidade traz dignidade para as pessoas. Temos uma demanda reprimida enorme neste serviço em todo o estado. O Detran Presente auxilia os cidadãos para todos terem acesso ao serviço de forma ágil e eficiente – disse Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.

Como emitir a identidade

Para emissão da carteira de identificação, o cidadão não precisa fazer agendamento, basta ir ao Detran Presente com uma certidão original: nascimento ou casamento. Os pedidos da primeira via da identidade são feitos de forma gratuita. Já os da segunda via precisam de pagamento de DUDA (código 500-2) no valor de R$36,09. Os participantes podem comprovar estado de vulnerabilidade social e conseguir a isenção da taxa com a Defensoria Pública – que estará no evento. Os cidadãos que quiserem acrescentar o número do CPF e do PIS ou PASEP podem levar estes documentos originais para unir à identidade.

Além da identificação, o Detran Presente também conta com outros inúmeros serviços, como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a vistoria anual dos veículos, o licenciamento anual sem vistoria, a abertura de recursos contra multas e processo de suspensão. Durante o evento, de acordo com a demanda para os serviços prestados sem agendamento, poderá haver distribuição de senhas para atendimento. Confira a lista completa dos serviços que serão oferecidos no www.detran.rj.gov.br.

Sorria, você está no Detran

Durante o Detran Presente, os sorrisos terão presença garantida. Desde julho, o Detran-RJ começou uma campanha para incentivar as pessoas a sorrirem em seus documentos oficiais, tanto nas carteiras de identidade quanto na de habilitação.

A legislação não proíbe o sorriso nos documentos oficiais. O Contran, órgão responsável pela regulamentação da Carteira Nacional de Habilitação, nunca proibiu o sorriso. No texto da resolução 598/2016, só é proibido o uso e bonés, chapéus, óculos e qualquer peça de vestuário que cubra parte do rosto ou da cabeça. Nos documentos de identificação civil, as regulamentações internas apontam para os mesmos procedimentos. Em nenhum deles, o sorriso é proibido.

Agendamentos abertos

Alguns serviços, como primeira e segunda via da identidade, comunicação de venda de veículos e atualização de endereço, não necessitam de agendamento. Outros – como licenciamento anual, segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e renovação da Carteira Nacional de Habilitação – precisam de agendamento pelo site ou pelo telefone 0800-0204040. Além dos serviços, o Detran também fará ações educativas para os participantes.

O Detran Presente é um mutirão de serviços que percorre diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de diminuir as demandas do cidadão. O Detran Presente já passou por 12 cidades, em 15 edições: Petrópolis, Saquarema, Duque de Caxias, Três Rios, Cabo Frio, Vassouras, Rio de Janeiro (São Cristóvão, Complexo da Maré e Francisco Bicalho), Queimados, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Quissamã e Carapebus.

Emissão de habilitação gratuita em casos de furto/roubo

Outro serviço do Detran Presente é a possibilidade de os cidadãos que tiveram suas carteiras de habilitação furtadas ou roubadas emitirem a segunda vida gratuitamente. Para a realização do pedido é necessário apresentar o Boletim de Ocorrência que comprove o furto ou roubo da carteira de habilitação.

Com a comprovação, o cidadão não precisará fazer nenhum pagamento nem mesmo agendar o atendimento. Basta levar a documentação no local e emitir o documento. Também é necessário levar uma cópia de um documento de identificação (identidade ou carteira de trabalho) e a cópia do registro policial.

Exames médicos e psicológicos

Os cidadãos também poderão realizar exames médicos e psicológicos para os serviços de Habilitação. O exame médico custará R$74 e o psicológico, R$ 106. O pagamento deverá ser feito somente em dinheiro. O exame toxicológico não será oferecido. No entanto, os motoristas que levarem este exame já realizado poderão dar continuidade ao processo no local. Os exames médicos e psicológicos fazem parte dos atendimentos para Habilitação, como emissão da primeira carteira, renovação e mudança de categoria.

Oficina para todos

Um dos serviços mais procurados durante a realização do mutirão é o curso gratuito de mecânica “Oficina para todos”. As aulas ensinam técnicas de como manter os veículos em bom estado, noções de funcionamento e mecânica dos carros.

As inscrições estão abertas no site (www.detran.rj.gov.br). Para participar os candidatos não poderão estar com a CNH suspensa, cassada ou fora da validade. O curso terá duração de três horas: duas de aula teórica e uma prática – e será ministrado das 10h às 13h

Serviço

Detran Presente – Belford Roxo

16 de setembro (sábdo)

Horário: 9h às 16h

Local: Centro Educacional Líbano Brasileiro (Avenida Joaquim da CostaLima, nº6.402 – Wona)

Agendamentos: www.detran.rj.gov.br. | 0800-0204040

Curtir isso: Curtir Carregando...