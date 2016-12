Dilma classifica eleição indireta como novo ‘golpe dentro do golpe’

Dilma classificou o processo que vive o Brasil como um “ataque de fungos e parasitas que está corroendo nossa democracia”

Por Redação, com agências internacionais – de Buenos Aires

A presidenta deposta Dilma Rousseff disse, na noite passada em evento na capital argentina, que a possível realização de eleições indiretas para a Presidência, via Congresso — provocadas pela renúncia ou cassação de Michel Temer, no início do ano que vem — seria um “golpe dentro do golpe”.

— Com o golpe de 1964 ocorreu algo parecido, ele só se concretizou mesmo em 13 de dezembro de 1968 (data do Ato Institucional-5, que endureceu o regime). Também agora estamos vendo um longo processo de golpes. Estes começaram com a minha saída por meio de um impeachment fraudulento — disse.

Fungos

Dilma classificou o processo que vive o Brasil como um “ataque de fungos e parasitas que está corroendo nossa democracia”. Ela foi convidada para um encontro da Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO). Dilma falou a um público de estudantes, militantes de movimentos sociais e políticos ligados à ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Sempre sorridente e cumprimentada por importantes funcionários do governo Kirchner, Dilma retribuía os afagos com acenos e abraços.

Um de seus admiradores, ao qual abraçou longamente foi o ex-ministro de Economia argentino Axel Kicillof. Dilma também recebeu pessoas de destaque na esquerda argentina, a exemplo do ex-diretor da Biblioteca Nacional Horacio González, líder do grupo de intelectuais que apoiaram Cristina. A petista também cumprimentou a presidente das Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, e outros representantes de movimentos sociais.

Golpe

Na rápida entrevista aos jornais locais e estrangeiros, disse não acreditar que o presidente de facto venha a renunciar.

— Acreditar nisso é uma ingenuidade, ninguém dá um golpe ilegal, ferindo e rasgando a Constituição, para depois renunciar. Quanto ao TSE, a chance que tinha de anular a nossa candidatura já foi, o tribunal já está em recesso. Além disso, não estava dentro do receituário dos golpistas tirar o Temer neste ano. Quando quiserem achar um motivo, eles acham, e se ficar para o ano que vem, é isso, vai ser o golpe dentro do golpe — concluiu.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...