A palestra de Dilma à intelectualidade dos EUA instala uma pedra a mais no sapato do presidente de facto, Michel Temer

Por Redação – de Brasília

A presidenta cassada Dilma Rousseff acaba de isolar o governo imposto após o golpe jurídico-parlamentar de Maio do ano passado. Na mais tradicional universidade norte-americana, Dilma denuncia, neste sábado, a ruptura ocorrida na democracia brasileira. Em Harvard, a representante eleita com mais de 54 milhões de votos relata, passo a passo, a tomada do poder por um segmento político de ultra direita, interessado em deter as investigações da Operação Lava Jato. Os atuais mandatários estão, em sua maioria, citados nas delações de corruptos confessos.

A palestra de Dilma nos EUA instala uma pedra a mais no sapato do presidente de facto, Michel Temer. Desgastado por decisões erráticas, principalmente após a perda substancial de apoio para a reforma da Previdência, Temer passa a um nível mais profundo de isolamento na diplomacia mundial. No Itamaraty, hoje comandado por Aloysio Nunes, senador do PSDB paulista e também citado na Lava Jato, nenhuma manifestação foi expedida à reportagem do Correio do Brasil, até o fechamento desta matéria.

Leia, a seguir, nota da assessoria da presidenta Dilma:

A presidenta eleita Dilma Rousseff vai proferir uma conferência sobre os desafios e as perspectivas do Brasil, neste sábado, às 13 horas, na Universidade de Harvard, em Boston (EUA), onde ocorre o evento anual Brazil Conference – Harvard – MIT/2017. O encontro foi idealizado para debater os problemas do Brasil e seu papel no mundo. A conferência reúne, nos dias 7 e 8 de abril, referências no campo político, econômico, jurídico, empresarial, com diversas visões e áreas para refletir em torno dos eixos da imaginação, das fundações, do mundo e das pessoas.

Convidada por Harvard e pelo MIT, Dilma abordará em sua palestra a crise econômica e a democracia no Brasil, e os impactos das políticas que vem sendo implementadas após o Golpe de 2016, que a afastou do governo. A conferência será mediada por Frances Hagopian, cientista político de Harvard, estudioso sobre processos de democratização.

Ela volta a Boston em 22 de abril, quando faz a conferência de abertura da Latin American Conference, também em Harvard. Nesse intervalo, atenderá a convites para diálogos, palestras, entrevistas e conferências em diversas universidades e instituições norte-americanas e internacionais. Dilma ainda manterá contatos com brasileiros que vivem nos Estados Unidos e atuam na denúncia ao golpe parlamentar.

Sem crime

Com diferentes enfoques, pesquisadores e pensadores sediados nos Estados Unidos, como o historiador Sidney Chaloub e o brasilianista James Green, promovem encontros e pauta de discussões sobre o tema da democracia no Brasil. A ideia é explicar o que levou o país à crise política e o agravamento da crise econômica que colocou o país em recessão nos últimos dois anos.

Dilma também se encontrará com grupos e personalidades dos movimentos sociais, como a filósofa feminista Nancy Fraser (The New School), que denunciou o impeachment sem crime de responsabilidade nos Estados Unidos. Ela tem criticado a agenda neoliberal do governo Temer, que havia sido paralisada desde a eleição de Lula em 2003, e aprofundou a crise.

Dilma deve reiterar suas críticas ao governo Temer, que considera ilegítimo e representa um retrocesso na agenda de redução das desigualdades. No périplo pelos Estados Unidos, Dilma visita as Universidades de Columbia e New School, em Nova York, e mais Princeton.

Em Providence, a presidenta deposta visita a Universidade de Brown, que compõe hoje um dos centros de ebulição de ideias para mudanças sociais. Em 18 de abril, Dilma participa de debate na Universidade George Washington. Reúne-se na American University, uma antiga instituição criada para acolher com educação os negros no processo pós revolução norte-americana do final do século XVIII. Ela retorna a Boston para a Conferência sobre a América Latina. Faz palestra na Universidade de Howard.

Anúncios

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...