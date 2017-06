Wimbledon difere dos outros Grand Slams, ao menos na chave masculina, por computar o desempenho dos tenistas na grama nos dois anos anteriores

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O tricampeão Novak Djokovic será o segundo cabeça de chave do torneio de Wimbledon apesar de ter caído para a quarta posição no ranking da ATP, e o heptacampeão Roger Federer também foi beneficiado pelos organizadores do torneio londrino em quadras de grama.

Entre os cabeças de chave, divulgados pelo All England Club nesta quarta-feira. O atual campeão Andy Murray é o primeiro entre os homens, e a alemã Angelique Kerber encabeça a chave feminina.

Wimbledon difere dos outros Grand Slams, ao menos na chave masculina. Por computar o desempenho dos tenistas na grama nos dois anos anteriores. E com isso reorganiza os 32 primeiros colocados do ranking mundial. Um sistema aprovado pela ATP.

O espanhol Rafael Nadal, que conquistou seu 10º título de Roland Garros no mês passado, é o segundo do ranking da ATP. Mas será o quarto cabeça de chave em Wimbledon devido a seu retrospecto na competição nos últimos anos.

Apesar de ter conquistado o troféu duas vezes, o tenista de 31 anos não passa da quarta rodada desde 2011.

Federer, quinto na lista da ATP, será o terceiro cabeça de chave. Enquanto seu compatriota Stan Wawrinka, vice no Aberto da França e terceiro no ranking da ATP, ficou como quinto pré-classificado do torneio inglês.

A chave feminina se atém ao ranking atual da WTA. A romena Simon Halep. Que pode assumir a primeira colocação nesta semana se vencer o Masters 250 de Eastbourne, é a segunda cabeça de chave em Wimbledon.

