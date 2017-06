Depois de chegar a cogitar uma pausa na carreira, Djoko aceitou nos instantes finais participar do ATP 250 de Eastbourne, e agora chegou a duas vitórias

Por Redação, com EFE – de Londres/Praga:

O sérvio Novak Djokovic venceu nesta quinta-feira o norte-americano Donald Young e garantiu vaga nas semifinais do ATP 250 de Eastbourne, na Grã-Bretanha, que é disputado sob a grama.

O primeiro cabeça de chave do torneio despachou o adversário em sets diretos. Com parciais de 6-2 e 7-6 (9). A partida teve uma hora e 35 minutos de duração.

Depois de chegar a cogitar uma pausa na carreira, Djoko aceitou nos instantes finais participar do ATP 250 de Eastbourne. E agora chegou a duas vitórias na competição, sem perder qualquer set, após levar a melhor sobre o canadense Vasek Pospisil.

Agora, o sérvio terá pela frente nas semifinais o vencedor do duelo entre outro americano, Steve Johnson, quarto cabeça de chave, e o russo Daniil Medvedev.

Murray

A uma semana de iniciar a defesa do título de Wimbledon, o britânico Andy Murray desistiu na terça-feira de disputar o torneio de exibição de Hurlingham, em Londres, por dores no quadril, segundo informações divulgadas por um porta-voz do número 1 do mundo.

A fonte afirmou que Murray provavelmente estará recuperado até sexta-feira. Quando aconteceria a partida contra o francês Lucas Pouille na capital britânica. Mas ressaltou que a decisão de desistir foi tomada por precaução.

O líder do ranking disputou apenas uma partida na grama nesta temporada, no ATP 500 de Queen’s, em que também defendia o título. Mas foi eliminado logo na estreia pelo australiano Jordan Thompson, número 86 do mundo.

Bolt

Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e dos 200 metros rasos e tricampeão olímpico nas duas provas. Confirmou na terça-feira que participará de alguns treinos da equipe de futebol do Borussia Dortmund e acredita que pode ter oportunidade para conquistar um lugar no time.

– Está apalavrado, vou treinar com eles – declarou o jamaicano em entrevista coletiva na cidade tcheca de Ostrava, onde disputará a Golden Spike. Será o início de uma excursão pela Europa que terminará no Mundial de atletismo de Londres, última competição da carreira do velocista.

– Vamos ver como tudo vai acontecer. Se eu me der bem, então lhes direi para seguirmos adiante e que tentarei jogar com eles. Se não der certo, então vou me calar – acrescentou.

O dono de oito medalhas de ouro olímpicas em três edições dos Jogos (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016). Não detalhou quando começariam as atividades com os ‘Aurinegros’.

Bolt planeja se aposentar após o Mundial, que acontecerá de 5 a 13 de agosto. Os treinamentos sob o comando do técnico Peter Bosz deverão ser realizados depois da competição na capital britânica. E o ‘Raio’ garantiu que não há possibilidade de desistir de pendurar as sapatilhas.

– Para mim, foi uma trajetória excelente. Vivi sucessos e decepções, e me aconteceu de tudo. Agora acaba e estou resignado. Quero poder assistir às corridas da tribuna, ver a nova geração de velocistas que está chegando – afirmou.

