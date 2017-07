Segundo o prefeito, o centro de tecnologia será instalado em regime de parceria público-privado (PPP), com a participação de empresas de tecnologia e startups

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

O prefeito de São Paulo, João Doria, disse neste sábado que a área onde atualmente está instalada a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Zona Oeste da capital, será transformada em um centro de tecnologia e inovação, após a transferência do entreposto comercial para um novo local.

– Nós vamos ter tanto empreendimento educacionais, empreendimentos científicos e de inovação. Foi definido que ali será um centro de tecnologia e inovação da cidade de São Paulo. Um centro internacional de tecnologia e inovação – afirmou o prefeito. Após participar de mais uma ação do programa Cidade Linda.

Segundo o prefeito, o centro de tecnologia será instalado em regime de parceria público-privado (PPP). Com a participação de empresas de tecnologia e startups. No local, segundo Doria, provavelmente será instalada também a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec).

Na sexta-feirea, um acordo de cooperação foi firmado entre União, proprietária do terreno, o governo do Estado e a prefeitura da capital paulista para avaliar a transferência do entreposto.

Protocolo

O protocolo foi assinado pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi; o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim; o prefeito João Doria; e o presidente da Ceagesp, Johnni Hunter Nogueira.

Segundo o Ministério da Agricultura, o futuro parque científico contribuirá também para as atividades desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao ministério.

Inaugurada em 1966, a Ceagesp é a maior central de abastecimento atacadista de frutas, legumes, verduras, flores, pescados e diversos da América Latina. O entreposto atualmente está sobrecarregado e enfrenta problemas. Como longas filas formadas pelos caminhões que o abastecem, além da falta de segurança.

