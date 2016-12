Eixão do lazer terá novo horário de funcionamento em Brasília

A mudança de horário é uma iniciativa da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do governo do Distrito Federal visando a incentivar ainda mais a prática de esporte na capital federal

Por Redação, com ABr – de Brasília:

O Eixão do Lazer, via de 14 quilômetros de extensão no Centro de Brasília, terá novo horário para a prática de atividades. O Eixão será fechado para o trânsito de veículos das 7h às 19h, aos domingos e feriados, dias em que a via é transformada em área de lazer para caminhadas, corridas e passeios ciclísticos. Atualmente, o espaço se transforma em área de lazer das 6h às 18h.

A mudança de horário é uma iniciativa da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do governo do Distrito Federal. Visando a incentivar ainda mais a prática de esporte na capital federal. Também a atender aos anseios de desportistas que querem chegar mais tarde ao espaço e sair mais tarde. Já que até as 19h ainda está claro durante o horário de verão.

O advogado carioca e morador de Brasília há dois anos, Rodrigo Rodrigues Lima, elogiou a mudança de horário. Ele lembrou que muitas pessoas preferem levantar um pouco mais tarde. E usufruir do espaço de lazer no fim da tarde. “Este novo horário é melhor. É mais um horário para os pais aproveitarem para passear com as crianças e os familiares”.

Rodrigues Lima estava no Eixão com a mulher Andreia de Andrade e com os filhos. Aproveitando o domingo de Natal. Andreia também gostou da mudança de horário da via para a prática de lazer. Segundo ele, a abertura às 6h é muito cedo e o fechamento às 18h também é cedo.

Durante o mês de janeiro será feito um levantamento com os frequentadores do Eixão para verificar se eles preferem o novo horário de funcionamento ou o anterior. Se a maioria decidir pelo novo horário. Ele passará a ser adotado todos os anos durante o horário de verão, que se encerra na segunda quinzena de fevereiro.

