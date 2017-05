Exercite sua memória e não se esqueça dos nomes de todos quantos estão nessa lista sem fim de corruptos, tanto de direita como de esquerda. Se você tiver boa memória, por certo, em 2018, teremos deputados e senadores dignos de representá-lo no Congresso Nacional (Nota do Editor).

Por José Ribamar Bessa Freire, de Niterói, RJ:

A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento”. Milan Kundera (1979)

O escritor tcheco Milan Kundera já estava exilado em Paris, em 1979, vagabundando pelo Quartier Latin, quando publicou aos 50 anos “O livro do riso e do esquecimento”, dividido em sete narrativas, que discutem, entre outras coisas, o esquecimento que o poder nos impõe e que acabamos aceitando. O direito de lembrar não está incluído na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, onde a palavra “memória” sequer é citada. Esse direito, frequentemente, nos é negado. O esquecimento, que gera impunidade, é o que leva uma nação inteira a reeleger delinquentes e assaltantes dos cofres públicos.

Taí o Collor e o Maluf que não me deixam mentir. O senador Romero Jucá (PMDB-RR vixe vixe), que figura na lista de propineiros, sabia disso quando cantou a pedra, numa gravação que se tornou pública, mas que já esquecemos: “Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo [de Dilma] pra estancar essa sangria por meio de um acordo com o Supremo, com tudo”. O estancamento proposto não é apenas da Operação Lava-Jato, mas sobretudo de suas consequências sobre a memória coletiva com o apagamento do que foi revelado nas delações premiadas.

Por essa razão, o Data Taquiprati, depois do teste sobre a corrupção no Amazonas de 1996, recentemente atualizado, elaborou novo teste hoje, desta vez para avaliar a memória do leitor sobre a corrupção nacional, o que contribui para que novos escândalos não apaguem os anteriores. Verifique:

1. O governador do Amazonas José Melo Merenda (PROS, vixe vixe) teve seu mandato cassado nesta quinta-feira (4) pelo TSE porque:

a) Furtou no Supermercado DB um disfarce para calvície da Super Billion Hair.

b) Comprou votos nas eleições de 2014 e usou em seu favor a Polícia Militar.

c) Desviou em 1995, quando secretário de educação, duas mil toneladas de merenda escolar no valor de R$ 6 milhões.

d) Contribuiu para 70 mortes ocorridas na Penitenciária Anísio Jobim.

e) Surrupiou da Penitenciária de Bangu a peruca do Eike Batista.

2. Os crimes imputados ao bilionário Eike Fuhrken Batista, solto domingo passado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, são:

a) Imposição de coleira no pescoço de sua ex-esposa Luma de Oliveira.

b) Fraude, em 2008, na licitação revelada pela Operação Toque de Midas da PF.

c) Manipulação criminosa do mercado e lavagem de mais de US$ 100 milhões.

d) Contrabando de fios de ouro para sua peruca dourada e ondulada tecida com “monkey’s pubic hair”.

e) Pagamento de propina de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral.

3. Sérgio Cabral (PMDB, vixe vixe), trancafiado em Bangu à espera de ser solto por Gilmar Mendes, foi preso porque:

a) Cometeu crimes de corrupção 49 vezes e lavagem de dinheiro 164 vezes.

b) Recebeu 5% nos contratos de reforma do Maracanã e Arco Metropolitano.

c) Comprou R$ 6 milhões de joias para sua cara metade Adriana Ancelmo só numa joalheria e quebrou o Estado do Rio e a UERJ.

d) Construiu em sua mansão de Angra privada informatizada com vaso sanitário cravejado de rubis, painel eletrônico, sensor para descarga e temperatura, controle de jato do bidê e do ventinho para secar a bunda.

e) Desviou R$ 224 milhões matando de inveja Moreira Franco que também governou o Rio (1987 a 1990), mas não “exagerou”, foi comedido.

4. Moreira Franco, presente nas planilhas de propina com o codinome “Angorá”, ao ser nomeado ministro foi blindado contra denúncias:

a) Peculato culposo e maracutaias na obra do Porto Maravilha (RJ)

b) Cerca de 34 irregularidades denunciadas por executivo da Odebrecht.

c) Flagra de furto de um desodorante Axe numa rede de supermercados.

d) Propina recebida no leilão de aeroportos, incluindo o do Galeão.

e) Roubo de duas galinhas do quintal de Eliseu Padilha, seu sucessor no Ministério da Aviação Civil.

5. Eliseu Padilha, “O Primo” das planilhas de propinas, é acusado de:

a) Ordenar pagamento superfaturado de R$ 2 milhões a uma empresa quando foi ministro dos Transportes do governo FHC (1997-2001).

b) Cobrar propinas para concessão de aeroportos, segundo delação de Marcelo Odebrecht.

c) Desviar para uso particular 500 caminhões de areia quando foi prefeito de Tramandaí – RS (1989-1992)

d) Receber R$ 10 milhões para o caixa 2 do PMDB segundo delação de Cláudio Melo da Odebrecht.

e) Jantar com Temer e Yunes, quando pediu ao último receber pacote de dinheiro entregue por Lúcio Funaro, operador de Eduardo Cunha.

6. Eduardo Cunha, usufrutuário de uma cela em Curitiba, já condenado em primeira instância:

a) Recebeu US$ 5 milhões em propina por contratos de aluguel de navios-sonda da Petrobrás.

b) Roubou em uma joalheria um colar de esmeraldas para presentear a esposa Cláudia Cruz, a Arregalada.

c) Mantinha quatro contas secretas em bancos da Suíça, com depósito de 1,3 milhão de francos suíços em uma delas.

d) Passou os cinco dedos num tênis Nike em uma loja da Barra da Tijuca.

e) Deu a dica para Aécio Neves abrir contas secretas em Liechtenstein.

7. Aécio Neves, presidente do PSDB (vixe vixe), aparece nas delações premiadas pelos seguintes crimes?

a) Recebeu R$ 9 milhões da Odebrecht, segundo o ex-presidente da empreiteira.

b) Abocanhou um terço da propina de Furnas, segundo Dimas Toledo, ex-direitor de Engenharia da empresa.

c) Construiu com dinheiro público um aeroporto particular na fazenda da família em Cláudio (MG).

d) Almoçou com Gilmar Mendes, com quem viajou para Portugal.

e) Jantou com Moro, com quem conversou para incriminar Lula.

8. Lula, que foi depor em Curitiba no dia 10, teve de explicar uma série de acusações:

a) Comprou um apartamento de 11 milhões de euros na av. Foch, em Paris, e colocou no nome de Fernando Henrique Cardoso (FHC)

b) Comprou um tríplex em Guarujá no valor de 487 mil euros e colocou no nome de um “amigo”.

c) Chefiou um esquema de roubo na Petrobrás em Furnas que beneficiou, entre outros, Cunha e Aécio Neves.

d) Ganhou das empreiteiras dois pedalinhos, em nome dos filhos, e um sitio em Atibaia em nome de um “amigo”.

e) O amigo não é Moro, nem Gilmar Mendes, nem José Serra.

9. José Serra, codinome “Vizinho” e “Careca”, aparece nas delações premiadas como:

a) Receptador de R$ 4,67 milhões em 2004 sobre obras da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, o valor correspondente a 3% do contrato.

b) Abiscoitador de R$ 23 milhões da Odebrecht via Caixa 2, em 2010, o que equivale em valor corrigido pela inflação a R$ 35 milhões.

c) Titular de conta em banco suiço, onde o grupo Brasif depositou US$ 2 milhões e a Odebrecht R$ 4 milhões por conta do Rodoanel.

d) Responsável pelo corte do half direito Euclides, o Dadá, da seleção brasileira no Chile, conforme delação não premiada do Taquiprati. (ver http://www.taquiprati.com.br/cronica/869-serra-e-a-derrota-do-brasil)

e) Estreitou amizade com Adhemar César Ribeiro, cunhado de Geraldo Alckmin.

10. José Geraldo Alckmin, que aparece em várias delações premiadas com o codinome “Santo”:

a) Recebeu R$ 10,7 milhões em propinas que a Odebrecht repassou a ele através de seu cunhado. (Cunhado não é parente, Alckmin pra presidente)

b) Nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014, abocanhou recursos ilícitos contabilizados no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht.

c) Privilegiou obras de empresas citadas na Lava-Jato com suplementação polêmica de verbas.

d) Na sua infância, em Pindamonhangaba, revelou seus dotes em trapaça, apoderando-se das bolas de gude de seu melhor amigo.

e) Leu escondido “O Código Da Vinci”, que revela “o grande segredo” combatido pela Opus Deus: Jesus Cristo teve filhos com Maria Madalena.

Avaliação final: Se acertou todas as questões, parabéns. Se todos fossem iguais a você, os corruptos estariam presos e permaneceriam na cadeia.

De 7 a 10 respostas certas, existe possibilidade de que não vote errado nas próximas eleições, mas é bom tomar cuidado.

De 3 a 6, não se queixe, você pode reeleger trapaceiros.

Entre 1 a 2, você é um alienado e candidato a bater panelas contra os inimigos da TV Globo, acreditando que dessa forma combate a corrupção.

Nenhuma resposta certa: os corruptos existem, porque você existe.

José Ribamar Bessa Freire, professor da Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-Rio), onde orienta pesquisas de doutorado e mestrado e da Faculdade de Educação da UERJ, coordena o Programa de Estudos dos Povos Indigenas (UERJ), pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Memória Social (UNIRIO) e edita o site-blog Taqui Pra Ti. Tem mestrado em Paris e doutorado no Rio de Janeiro. É colunista do Direto da Redação. Direto da Redação é um fórum de debates editado pelo jornalista Rui Martins.

