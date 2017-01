Promoção foi lançada para comemorar Dia Mundial das Milhas. Emissão dos bilhetes vale para viagens nacionais e internacionais

Seis milhões de milhas em descontos serão liberados até o estoque se esgotar. No Dia Mundia das Milhas, comemorado nesta sexta-feira (06/01), a MaxMilhas lançou promoção para festejar seus quatro anos de fundação. A empresa é especializada na emissão de passagens com até 80% de desconto.

NORDESTE

Nos voos do Galeão (RJ) para Salvador, para viagem em março, é possível emitir as passagens de ida e volta, incluindo as taxas de embarques, por R$ 412,62 (veja na imagem abaixo). Para outros destinos do Nordeste você consegue emitir os bilhetes por menos de R$ 550.

PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO RIO PARA SALVADOR POR R$ 412,62. GARANTA AQUI

COMO USAR O CÓDIGO

Quem for viajar de Vitória (ES) para o Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) pode emitir as passagens de ida e volta, mais as taxas, por R$ 277,66. Para todos os destinos naconais é possível comprar as passagens com desconto.

A MaxMilhas promete oferecer o desconto de 20% até o estoque de seis milhões se esgotar. Para ter acesso ao desconto basta acessar o site da MaxMilhas, escolher a data da viagem. No final da compra você precisa digitar o código DMM2017.

FAÇA AQUI SUA COTAÇÃO E GARANTA SUA ECONOMIA

