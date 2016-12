Empresas de ônibus admitem que podem fechar se tarifa não for reajustada

A nota foi divulgada após o prefeito Eduardo Paes informar que caberá ao sucessor Marcelo Crivella decidir se as passagens de ônibus da cidade serão ou não reajustadas no dia 1º de janeiro

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

As empresas de ônibus que operam no Rio informaram que podem fechar e parar de operar em todo o estado se a tarifa não for reajustada, ressaltando que só o BRT já opera com R$ 7 milhões de prejuízo/mês. Por meio de nota, a Fetranspor e Rio Ônibus, unidades sindicais que representam as empresas de ônibus do estado do Rio e da capital, criticaram a indefinição da concessão do reajuste da tarifa dos ônibus municipais.

A nota foi divulgada após o prefeito Eduardo Paes informar que caberá ao sucessor Marcelo Crivella decidir se as passagens de ônibus da cidade serão ou não reajustadas no dia 1º de janeiro.

A nota da Fetranspor/Rio Ônibus sobre o reajuste da tarifa dos ônibus municipais é a seguinte:

Causou preocupação ao setor de ônibus da cidade do Rio de Janeiro a notícia sobre a indefinição da concessão do reajuste da tarifa dos ônibus municipais.

O respeito ao contrato garante a segurança jurídica necessária para a continuidade dos investimentos feitos pelos consórcios para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população.

Despesas

É importante lembrar que durante o ano as empresas assumiram despesas que são levadas em conta na fórmula que prevê o reajuste da tarifa. Como o pagamento do dissídio dos rodoviários, os aumentos concedidos para o óleo diesel, os custos maiores para a compra de pneus e os investimentos feitos na frota.

São itens calculados por entidades como IBGE, ANP e FGV. O contrato de concessão prevê um reajuste anual de tarifas a ser definido em dezembro. Para ser aplicado em 1º de janeiro do ano seguinte. E assim tem ocorrido ao longo dos últimos 5 anos. Ainda que com alguns questionamentos na Jusstiça, todos os reajustes foram confirmados.

É de domínio público que o setor de ônibus está em crise. Já fechou 6 empresas de ônibus nos últimos 18 meses (Bangu, Algarve, Top Rio, Andorinha, Rio Rotas e Translitorânea). Foram demitidos 3 mil rodoviários e 900 ônibus destas empresas deixaram de circular.

O ano de 2017 não será diferente de 2016. O ano começa com a possibilidade de fechamento de mais 12 empresas. Com demissão de aproximadamente 5 mil rodoviários, pela crise econômica do Estado e País. Agora, pelo desequilíbrio econômico financeiro das empresas.

Mesmo o BRT, motivo de orgulho durante os Jogos Olímpicos, que opera com mais de R$ 7 milhões de prejuízo/mês, poderá ter sua continuidade ameaçada.

Contrato

Por tudo isso, o não reajuste de tarifa, previsto em contrato, representaria, além de quebra de acordo. O desequilíbrio econômico-financeiro das empresas. A possibilidade de ter descontinuidade de várias linhas e falta de ônibus em várias regiões da cidade.

Os consórcios certamente não terão condições de suprir tantas empresas paralisadas. E nem de readmitir os rodoviários que ficarem desempregados.

Na quarta-feira, a Supervia teve seu pedido de falência requerida. As Barcas protocolaram na Justiça pedido de devolução das concessões ao Governo do Estado. Não gostaríamos que a mesma situação seja estendida às empresas de ônibus municipais, se seus direitos assegurados em contrato não forem cumpridos.

