Os pesquisadores identificaram que a ossada é de uma mulher que morreu com aproximadamente 20 anos, no início do século XIX

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Após sete meses de escavações, foi encontrado o primeiro esqueleto inteiro no Cemitério dos Pretos Novos, sítio arqueológico descoberto em 1996 na região portuária do Rio de Janeiro. No local, onde hoje funciona o Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos (IPN), eram jogados os corpos dos africanos escravizados que morriam na travessia marítima para o Brasil.

As escavações ocorreram em uma área de 2 metros quadrados (m2) de um dos poços de observação do cemitério. O trabalho foi coordenado pelo arqueólogo Reinaldo Tavares, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Os pesquisadores identificaram que a ossada é de uma mulher que morreu com aproximadamente 20 anos, no início do século XIX. Portanto, há cerca de 200 anos. O esqueleto encontrado no Cemitério dos Pretos Novos recebeu o nome de Josefina Bakhita, em homenagem à primeira santa africana da Igreja Católica.

Tavares explica que o fato de ser uma mulher é surpreendente. Pois apenas 9% dos africanos escravizados trazidos para trabalharem no Brasil eram do sexo feminino. Ele destaca que a posição em que ela foi encontrada, entrelaçada a outros restos mortais. Comprova a forma desumana com que os africanos eram tratados.

Os corpos eram empilhados e queimados sem proteção, cuidado ou respeito. “O indivíduo passa a contar a sua história. Não são somente ossos esparsos e quebrados, como até então havíamos encontrado.

Agora estamos encontrando os indivíduos. Isso é muito importante, porque, pela primeira vez, estamos encontrando os africanos que chegaram ao Rio de Janeiro”.

O cemitério

O cemitério funcionou entre 1769 e 1830, quando foi desativado, e ficou escondido até 1996. Quando a proprietária da casa construída sobre ele, Merced Guimarães, encontrou restos mortais durante uma reforma no imóvel. “No início a gente achou que eram pessoas da casa que haviam sido enterradas ali. Aí a gente ficou pensando (no que fazer) e fomos até o Centro Cultural José Bonifácio [municipal, dedicado à preservação da cultura afro-brasileira]. Lá eles falaram que aqui era o antigo cemitério dos escravos”.

A descoberta ocorre às vésperas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anunciar se o Cais do Valongo, também na região portuária do Rio, por onde se estima que tenham desembarcado no país cerca de 1 milhão de africanos escravizados, receberá o título de Patrimônio Mundial. O anúncio está previsto para ser feito no dia 7 ou 8 de julho. O local já é registrado como sítio arqueológico nacional pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Verba

Apesar de ser um dos principais pontos históricos relacionados à história da diáspora africana, o trabalho do instituto está ameaçado pela falta de verbas. De acordo com Merced, que dirige a entidade, o aporte de R$100 mil solicitado à prefeitura foi negado. “Aqui tem que ter uma verba de custeio, a prefeitura não tem isso, a não ser por lei. Quando passar de agosto, não sei se a gente vai conseguir manter isso aqui aberto. Se não for o tempo todo, vamos abrir pelo menos algum dia da semana. E sem luz”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultural, o IPN recebia verba da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), mas o acordo de repasse venceu em março. A secretaria informa que, por enquanto, não há orçamento destinado ao instituto, mas que isso será resolvido em breve com auxílio da prefeitura. Também será oferecida consultoria para que o espaço se torne autossustentável.

Além disso, a secretaria explica que o IPN tem recebido apoio e suporte da pasta para, por exemplo impressão de material e realização de atividades no Centro Cultural José Bonifácio. O IPN também está envolvido no projeto de territorialidade do Museu da Escravidão e da Liberdade, a ser implantado na região portuária. A secretária de Cultura, Nilcemar Nogueira,falou sobre o projeto do museu na semana passada.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...