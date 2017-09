A série de erupções solares começou em 4 de setembro. Primeiro, aconteceram erupções da classe M, de 4 a 5 pontos de potência.

O vento solar causado pela série de erupções que aconteceram nos últimos dias alcançou o planeta Terra. As ondas “queimam” o campo magnético. Por esta razão, as pessoas que vivam perto dos polos poderão observar os efeitos deste impacto espacial, na forma de auroras, nas noites deste sábado e domingo.

Trata-se de milhões de toneladas de vento solar que viajam centenas de quilômetros. Flutuam no espaço em um fluxo poderoso, na direção da Terra.

“A matéria solar alcançou uma velocidade 1,5 vezes superior ao que se esperava. O impacto na Terra é mais potente do que calculávamos. A direção desta última erupção é desfavorável para o nosso planeta. Seu campo está oposto ao terrestre e nesses momentos ‘queimará’ o campo magnético da Terra”. Os dados foram revelados em um relatório do Laboratório de Astronomia do Sol. A instituição integra o Instituto Físico Lebedev, da Academia de Ciências da Rússia.

Tempestade

A série de erupções solares começou em 4 de setembro. Primeiro, aconteceram erupções da classe M, de 4 a 5 pontos de potência. Depois, em 6 de setembro, ocorreu uma erupção da classe X, de 2,2 pontos, e no mesmo dia foi registrada outra extremamente forte, de intensidade 9,3.

De acordo com os astrônomos, o Sol produziu a maior erupção dos últimos 12 anos. Ao mesmo tempo, os cientistas destacam que, para além destes fenômenos atmosféricos impressionantes, a recente erupção pode provocar uma forte tempestade geomagnética. O fenômeno é capaz de interromper o funcionamento de satélites, embora não deva afetar a saúde dos habitantes da Terra.

