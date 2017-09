Durante toda a operação especial para o festival, será permitido o embarque com os cartões do MetrôRio (pré-pago e unitário) e também com todos os cartões da bandeira RioCard

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

O Metrô do Rio montou uma operação especial para atender o público que for ao Rock in Rio. Nos dias de shows, a estação Jardim Oceânico, que faz integração com o BRT, ficará aberta 24 horas para embarque. As outras 40 estações, após o horário de funcionamento, permanecerão abertas apenas para desembarque. Durante toda a operação especial para o festival, será permitido o embarque com os cartões do MetrôRio (pré-pago e unitário) e também com todos os cartões da bandeira RioCard. Mas, para acessar a integração com o BRT, o cliente deverá ter em mãos um cartão RioCard carregado com saldo suficiente para a ida e volta dos shows.

A operação especial para o Rock in Rio também contará com reforço na grade de trens e redução dos intervalos para a ida e volta dos shows. Além disso, haverá aumento de segurança nas estações e a presença de orientadores de fluxo para tirar dúvidas dos clientes.

Durante toda a operação especial, as Linhas 1 e 4 funcionarão de Uruguai até Jardim Oceânico. Já a Linha 2 terá um diferencial: no horário regular nos dias de semana (sexta-feira, e quinta e sexta-feira, dias 21 e 22/09), a transferência entre as Linhas 1 e 2 será nas estações do trecho compartilhado (Botafogo-Central). Após a meia-noite, término da operação regular, haverá baldeação em Estácio. Nos fins de semana (16 e 17/09 e 23 e 24/09); a Linha 2 irá operar normalmente, com transferência em Estácio.

Informações aos clientes e avisos sonoros

Desde o dia 28 de agosto, vozes de astros nacionais, como Fernanda Abreu, Toni Garrido, Evandro Mesquita; Supla e Karol Conka anunciam o nome de nove estações do sistema, em uma ação especial para o festival. No áudio, os artistas também divulgam informações sobre o evento.

Durante os shows do festival, na Cidade do Rock, será veiculado um vídeo institucional da Concessionária. Esse vídeo também será veiculado nas televisões das composições do MetrôRio.

Serviço:

Operação especial para o Rock in Rio 2017



Dias: sexta-feira, sábado e domingo (15, 16 e 17/09) e quinta, sexta-feira, sábado e domingo (21, 22, 23 e 24/09).

Funcionamento

Durante os dias de festival, a estação Jardim Oceânico irá funcionar de forma ininterrupta; ou seja, haverá embarque e desembarque de passageiros durante toda a operação, inclusive na madrugada de domingo (17/09 e 24/09) para segunda-feira (18/09 e 25/09). As outras 40 estações (inclusive Vicente de Carvalho, que faz integração com o BRT, e Del Castilho) funcionarão apenas para desembarque.

Cartões: Os cartões unitário e pré-pago do MetrôRio e todos os cartões da bandeira RioCard serão aceitos para embarque nas 41 estações do sistema. Mas, para acessar a integração com o BRT; o cliente deverá ter em mãos um cartão da bandeira RioCard carregado com saldo suficiente para a ida e a volta dos shows.

