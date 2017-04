O objetivo é que as pessoas experimentem a viagem entre a Barra da Tijuca e a Zona Norte, agora mais rápida, sem necessidade de troca de trens em Ipanema

A Secretaria de Transportes e o MetrôRio vão oferecer, deste sábado até o dia 16 deste mês, o embarque gratuito a todos os usuários, nas cinco estações da Linha 4 (Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico). O objetivo é que as pessoas experimentem a viagem entre a Barra da Tijuca e a Zona Norte, agora mais rápida, sem necessidade de troca de trens em Ipanema.

O fim da transferência, ocorrida em 25 de março, reduziu em nove minutos o tempo de deslocamento. A viagem entre as estações Jardim Oceânico (Barra) e Uruguai (Tijuca) passou a ser realizada em 49 minutos. Se o usuário tiver como destino o Centro do Rio, vai levar em torno de 30 minutos. Com isso, a Linha 4 passou a funcionar com todo o seu potencial de mobilidade.

– A Linha 4 atende ao desejo de deslocamento da população carioca. Que agora está usufruindo plenamente do serviço, com comodidade e previsibilidade – explicou o secretário de Transportes, Rodrigo Vieira.

Desde o início da interligação entre as linhas 1 e 4. A média diária de embarques aumentou 20% nas cinco novas estações, atingindo, no dia 31 de março, 138 mil passageiros.

– Acreditamos que este seja o grande momento para apresentar a Linha 4 a todos os cariocas e a quem está visitando a cidade. Fizemos a ligação direta da Barra com a Zona Sul, Centro e Zona Norte. Diminuímos o tempo de viagem e o intervalo entre os trens. Quem experimentar a viagem vai aprovar – afirmou o presidente do MetrôRio, Guilherme Ramalho.

A gratuidade será exclusiva para o embarque nas cinco estações da Linha 4. Os passageiros que deixarem o sistema em uma das estações das linhas 1 e 2 e voltarem por uma dessas estações (das linhas 1 e 2). Deverão pagar a passagem normalmente. Em Jardim Oceânico, os passageiros que fizerem a integração com o BRT deverão pagar apenas o valor da passagem do modal (BRT).

