O porta-aviões gigante USS George H.W. Bush, batizado em nome do ex-presidente americano, lançou âncora na entrada do golfo de Haifa.

O porta-aviões nuclear USS George H.W. Bush, da Marinha dos EUA, chegou à costa israelense, se tornando assim o primeiro navio deste tipo nas águas do país nos últimos 17 anos. Como destaca a TV local, o porta-aviões lançou âncora perto da cidade setentrional de Haifa e, como se espera, permanecerá no local durante quatro dias.

“O porta-aviões gigante USS George H.W. Bush, batizado em nome do ex-presidente americano, lançou âncora na entrada do golfo de Haifa. Estão marcadas excursões para milhares de militares norte-americanos de várias cidades israelenses”, acrescenta o canal.

Ministro a bordo

A visita do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, bem como do ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, ao porta-aviões está prevista para segunda-feira.

A bordo do navio estão mais de 5.700 militares, bem como dezenas de aviões e helicópteros. O USS George H.W. Bush participa já durante dois anos das operações contra o Daesh (organização terrorista, proibida na Rússia).

Acidente

Ainda neste sábado, um navio-tanque com 38 mil toneladas de produtos petrolíferos colidiu com um navio de carga de 220 metros de comprimento no canal da Mancha. O acidente ocorreu entre a França e o Reino Unido. A Capitania do canal da Mancha e do mar do Norte confirmou a informação, em sua conta no Twitter.

A colisão ocorreu de madrugada no estreito de Calais. Os dois navios que colidiram em águas britânicas, navegavam sob a bandeira de Hong Kong (China). A Capitania francesa afirmou que ninguém ficou ferido no acidente e que “não foi detectada contaminação” das águas.

