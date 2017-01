Autoridades disseram que mantinham sob custódia o veterano condecorado na guerra do Iraque Esteban Santiago, detido após os disparos, e que questionaram-no longamente

Por Redação, com Reuters – de Nova York:

Investigadores federais investigaram neste sábado todos os ângulos para identificar os motivos que levaram um homem a abrir fogo em área de coleta de bagagem no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na sexta-feira, causando a morte de cinco pessoas.

Autoridades disseram que mantinham sob custódia o veterano condecorado na guerra do Iraque Esteban Santiago, detido após os disparos, e que questionaram-no longamente.

Ele deve enfrentar acusações federais, disse agente especial encarregado do FBI em Miami, George Piro.

Piro disse que os investigadores não descartam terrorismo como razão para o ataque e estão revendo os movimentos recentes de Santiago.

– Vamos estudar todos os ângulos para tentar determinar motivo por trás deste ataque – disse ele.

Além dos cinco mortos, oito pessoas ficaram feridas e dezenas foram levadas para hospitais com hematomas ou fraturas.

O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood é o segundo maior em South Florida.

Homem abre fogo

Um homem vestindo uma camisa do Star Wars abriu fogo na área de uma esteira de coleta de bagagem no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, nos Estados Unidos, na sexta-feira, matando cinco pessoas antes de ser detido, disseram autoridades e testemunhas.

O atirador havia chegado ao aeroporto com uma arma na bagagem. Disse Chip LaMarca, comissário do condado, pelo Twitter. Ele pegou a sua mala, foi para o banheiro para carregar a arma. Saiu e iniciou os disparos, afirmou LaMarca.

Vídeo de celular divulgado em redes sociais mostrou vítimas no piso perto da esteira. Pessoas ajoelhadas tentando ajudar. Pelo menos duas vítimas tinham poças de sangue de aparentes ferimentos na cabeça.

O atirador não ficou ferido. Uma vez que as forças de segurança não dispararam nenhum tiro. Afirmou Israel, acrescentando que era muito cedo para indicar o motivo.

– No momento, o que parece é que ele agiu sozinho – declarou Israel.

Todavia, ele disse que “essa cena é considerada volátil e ativa”. Ao mesmo tempo que a polícia fazia buscas no resto do aeroporto.

O atirador foi identificado como Esteban Santiago, de 26 anos, e tinha uma identificação militar norte-americana. Segundo um porta-voz do senador da Flórida Bill Nelson, que falou com autoridades do setor de segurança.

O ataque na Flórida é o mais recente de uma série de ações a tiro que tem ocorrido nos EUA. Com algumas inspiradas por militantes islâmicos e outras realizadas de forma solitária ou por pessoas com distúrbios mentais com acesso fácil a armas sob a legislação norte-americana.

Cerca de 90 minutos depois do ataque. Houve uma nova onda de pânico, com correria de passageiros e policiais num diferente terminal. Mas Israel disse que não havia outros relatos de disparos.

Uma pessoa se feriu tentando sair, o que pode ter provocado o pânico posterior, disse Israel. Dezenas de policiais passaram a correr com as suas armas automáticas, e um policial, testemunhou um repórter da Reuters, gritou: “Abaixem-se, abaixem-se!”.

