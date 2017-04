Sem considerar automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços alimentícios, as vendas no varejo aumentaram 0,5 %, após o declínio de 0,2 % de fevereiro

Por Redação, com Reuters – de Washington:

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram pelo segundo mês consecutivo em março em meio ao enfraquecimento da demanda por automóveis, sugerindo que o crescimento econômico desacelerou abruptamente no primeiro trimestre.

O Departamento de Comércio dos EUA informou nesta sexta-feira que as vendas no varejo recuaram 0,2 % no mês passado. O órgão também revisou a leitura de fevereiro para queda de 0,3 %, ante ganho de 0,1 % reportado inicialmente.

O recuo em fevereiro foi o primeiro e o maior em quase um ano. Economistas consultados pela agência inglesa de notícias Reuters previam que as vendas no varejo caíssem 0,1 % em março. Na comparação com o mesmo mês de 2016, o indicador subiu 5,2 %.

Sem considerar automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços alimentícios, as vendas no varejo aumentaram 0,5 %, após o declínio de 0,2 % de fevereiro.

