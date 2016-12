Exército sírio elimina militantes do EI perto de Palmira

O Estado Islâmico capturou Palmira pela primeira vez na primavera de 2015 mas, um ano depois, foi forçado a abandonar a cidade após uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio aéreo de caças russos

Por Redação, com Sputnik – de Beirute:

As Forças Armadas da Síria eliminaram mais de 25 militantes do grupo militante Estado Islâmico a oeste da cidade de Palmira, informou a mídia síria na segunda-feira. A operação foi realizada na província de Homs, perto de Palmira, cidade que foi atacada pelo Daesh em 12 de dezembro passado, destacou a agência de notícias governamental SANA, citando uma fonte militar.

Unidades do exército sírio e as milícias aliadas tiveram de se reagrupar perto da cidade de Tiyas e do aeródromo T4, a oeste de Palmira, e têm estado a defender esta zona contra os ataques do Daesh.

O Estado Islâmico capturou Palmira pela primeira vez na primavera de 2015. Mas, um ano depois, foi forçado a abandonar a cidade após uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio aéreo de caças russos.

Sírios torturados

Valas comuns com vítimas de torturas foram encontrados na cidade libertada de Aleppo. Informou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov nesta segunda-feira.

– Foram descobertos locais de enterramentos em massa de muitas dezenas (de sírios) que tinham sido sujeitos a torturas brutais e (em seguida) assassinados – destacou Konashenkov.

– Em muitos casos, faltam partes de corpos. A maioria das vítimas receberam tiros na cabeça. E parece que isto é apenas o início – comunicou o major-general. Konashenkov ressaltou que todos os fatos estão devidamente documentados.

Segundo ele, as evidências estão sendo minuciosamente registradas. Como graves crimes de guerra para terem máxima divulgação junto da opinião pública.”Para que os apoiantes europeus da chamada oposição moderada estejam cientes quem são realmente os seus protegidos”.

Konashenkov acrescentou que os militantes da “oposição moderada” minaram quase tudo em Aleppo oriental. Inclusive brinquedos, ruas, entradas em prédios, veículos e motocicletas.

– Literalmente tudo, para o que houve tempo e explosivos suficientes, foi minado. As ruas, entradas em prédios, veículos, motocicletas tombadas nas estradas e até brinquedos de crianças – frisou.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo assinalou que em Aleppo foram descobertos grandes depósitos com munições suficientes para armar vários batalhões de infantaria.

Em 22 de dezembro as forças do governo sírio assumiram pleno controle de Aleppo. Após a saída da cidade da última coluna de militantes. A Síria vive desde março de 2011 um conflito armado. Em que as tropas governamentais enfrentam grupos armados da oposição. E de organizações terroristas como o Daesh e a Frente al-Nusra (ambas proibidas na Rússia).

