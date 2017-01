Não houve reivindicação de responsabilidade de imediato pela explosão, que também feriu mais de 40 pessoas, mas o Estado Islâmico costuma atacar áreas civis da capital iraquiana

Por Redação, com Reuters – de Bagdá:

Pelo menos 16 pessoas foram mortas por um carro-bomba em uma praça movimentada de Sadr City, em Bagdá, nesta segunda-feira, enquanto ataques do Estado Islâmico contra posições militares ao norte da capital mataram 16 combatentes pró-governo, disseram fontes.

Não houve reivindicação de responsabilidade de imediato pela explosão, que também feriu mais de 40 pessoas. Mas o Estado Islâmico costuma atacar áreas civis da capital iraquiana. Mesmo após ter perdido a maior parte do território que tomou em 2014 no norte e no oeste do país.

Três bombas mataram 29 pessoas em Bagdá no último sábado, e um ataque perto da cidade de Najaf, ao sul, no domingo, deixou sete policiais mortos.

Forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos estão atualmente travando uma batalha contra o Estado Islâmico para expulsar o grupo militante sunita da cidade de Mossul. O último reduto dos jihadistas no país. As forças do governo, no entanto, enfrentam forte resistência.

Posto policial do Iraque

O Estado Islâmico atacou um posto de controle policial iraquiano perto da cidade de Najaf, no sul do país, no domingo. Matando sete policiais, ao mesmo tempo que forças do governo no norte tiveram mais ganhos contra os militantes em Mossul. O último grande reduto do grupo no Iraque.

O ataque em Najaf, que envolveu homens armados e uma ação suicida com carro-bomba. Ocorreu um dia após explosões em Bagdá que deixaram 29 pessoas mortas. Em um alerta de que o Estado Islâmico continua capaz de operar longe de território sob o seu controle.

A retomada de Mossul poderia provavelmente colocar um fim ao autointitulado califado do grupo em áreas tomadas pelo EI em 2014. Mas os militantes seriam ainda capazes de promover uma insurgência no estilo guerrilha no Iraque. Além de planejar e inspirar ataques no Ocidente.

Desde que a ofensiva com o apoio dos Estados Unidos começou em 17 de outubro. Forças de elite retomaram um quarto de Mossul na maior operação terrestre no Iraque desde a invasão liderada pelos EUA em 2003 que derrubou Saddam Hussein. O primeiro-ministro Haider al-Abadi tem dito que o grupo vai ser expulso do país até abril.

Campanha

A segunda fase da campanha lançada na quinta-feira. Depois de semanas de impasse, tem retirado o Estado Islâmico de várias outras áreas, apesar de uma forte resistência.

O quarto dia da ofensiva teve novos avanços nas frentes ao leste e sudeste.

Um comunicado militar disse que as forças antiterroristas retomaram parte do distrito de Karama.

Um policial federal afirmou que as forças iraquianas tomaram o controle quase total das áreas de Intisar e Siha e estavam agindo em Salam.

– Pelo quarto dia consecutivo, unidades da polícia federal apoiadas pelo Exército estão na ofensiva – disse ele à agência inglesa de notícias Reuters.

Em Najaf, 500 km ao sul de Mossul, o ataque ocorreu quando dois veículos foram parados num posto policial na região de al-Qadisiya, segundo fontes policiais.

O motorista detonou uma carga de explosivos, e o segundo veículo fugiu. A polícia perseguiu e matou os dois militantes no veículo.

Em comunicado distribuído online. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque, que também deixou 17 pessoas feridas, entre elas civis. O grupo disse que quatro homens armados abriram fogo. Antes de detonar vestes explosivas, e que então um quinto militante fez a ação com o carro-bomba.

Não foi possível verificar imediatamente esses relatos.

