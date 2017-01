O Degase esclarece que os adolescentes em conflito com a lei que cumprem a medida socioeducativa de semiliberdade retornarão, conforme decisão judicial

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

O presidente do Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), João Luiz Pereira Rodrigues, disse nesta sexta-feira que, por falta de comida e de limpeza nas unidades, os cerca de 400 adolescentes que cumprem medida socioeducativa em semiliberdade em 17 centros do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) no estado do Rio de Janeiro tiveram seu retorno adiado para a próxima segunda-feira.

Segundo Rodrigues, os adolescentes foram liberados no dia 20 de dezembro para passar as festas de fim de ano com as famílias. Eles deveriam ter retornado ao centros na última segunda-feira. Mas uma decisão da Justiça do Rio determinou a volta na próxima semana. Para que o Degase regularize a situação. Já que as unidades estão sem alimentação e limpeza por causa da falta de pagamento às empresas fornecedoras.

– O Degase alega que a falta de pagamento aos fornecedores ocorre pelo orçamento contingenciado pelo Estado o que o fez acumular as dívidas. A solução que encontraram foi postergar o retorno dos internos do regime semiaberto. Mas não há garantia que no dia 9 esses serviços serão restabelecidos. Ficamos preocupados como vai ficar a situação – disse o presidente do Sind-Degase.

Degase

Em nota. O Degase esclarece que os adolescentes em conflito com a lei que cumprem a medida socioeducativa de semiliberdade retornarão. Conforme decisão judicial, no próximo dia 9 de janeiro. Com todos os serviços funcionando normalmente.

– É importante esclarecer que nos Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente os jovens fazem suas atividades fora da unidade. Utilizando a rede pública (educação, esporte, cultura, saúde, lazer, etc). Durante a semana, dormem na unidade. Nos fins de semana. Após avaliação do comportamento dos adolescentes. Eles podem dormir em sua residência – informa a nota do Degase.

