Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração José Carlos Nery

Chama atenção como o Fantástico, até na maneira de se apresentar, hoje está bem diferente. Antes, lá atrás, quando entrava depois de Os Trapalhões, o programa abria com matérias mais leves – circo, ciência ou educação, e o ser humano sempre como protagonista.

A mudança de público, com toda certeza, impunha este cuidado. Gradativamente, no decorrer das horas, vinham os assuntos mais sérios, denúncias, polícia, novos tratamentos etc.

Desde muito tempo também, o começo do Show da Vida se dá imediatamente após as Vídeo Cassetadas do Faustão, nos levando partir do pressuposto que a cabeça do telespectador também está em outra e merece um certo trato.

Só que domingo, o programa abriu com tiroteio e um menino baleado na barriga da mãe. Depois, tráfico de drogas no aeroporto e a sempre tão esperada reportagem de bichos, só que com vários leões sufocando e matando um touro, inclusive com direito a close no olho do bicho.

Um programa que não foi ruim. Ao contrário, mas com uma receita mal distribuída e até chocante em muito dos seus momentos. Num mês de julho, férias, crianças dormindo mais tarde, a pegada e a sensibilidade poderiam ser bem outras.

TV Tudo

Impactando

Amarração de programas, na TV, é tudo. E mais um pouco.

Todos têm que ver e cuidar do seu, como nada mais necessário, mas também considerar imprescindível o antes e o depois. O sucesso sozinho é sempre mais complicado.

Sem ressentimentos

Demonstrando que não sobrou bronca nenhuma de todo aquele episódio do Dancing Brasil, Maytê Piragibe também vai fazer Apocalipse, a próxima novela bíblica da Record.

E irá fazer na condição de “convidada especial”.

Aparecer na TV

Parece que não existem limites na propaganda dos uniformes do futebol.

Hoje, as mais diversas marcas estão espalhadas por todos os cantos, desde as camisas e meiões, e agora mais intensamente no bumbum dos jogadores. E, pelo menos até agora, não foi o caso de nenhum papel higiênico.

Tem público?

Alguns canais esportivos, ESPN e BandSports entre eles, passaram a fazer transmissões de torneios de poker.

Não é por nada, mas não tem nada mais enfadonho e sem graça que aquilo.

Coincidências

Em O Pagador de Promessas, filme de 1962 e ganhador da Palma de Ouro em Cannes, Geraldo Del Rey interpretou o cafetão Bonitão e Norma Bengell, a prostituta Marli.

Já na série Cidade Proibida, escrita por Mauro Wilson e com estreia em setembro, na Globo, José Loretto fará o sedutor profissional Bonitão, enquanto Regiane Alves, a garota de programa Marli. Devemos imaginar como grande homenagem?

Estranho esquecimento

A campanha A Cara do Brasil, do SBT, movimentando vários dos seus contratados, procurou contemplar todos os Estados. Menos um.

Esqueceram o Espírito do Santo. É o único que, mesmo com registros de bons resultados, foi riscado do mapa. Não poderia.

Bibis

Se na televisão encontramos a Bibi Perigosa, Juliana Paes, a partir de quinta-feira, nos cinemas, teremos outra Bibi, a Capa Preta.

É a personagem de Mariana Ximenes em Detetives do Prédio Azul, uma bruxa do bem, de mais ou menos 150 anos. Trata-se do seu primeiro papel destinado ao público infantil. Otávio Müller também integra o elenco do filme, como Jaime Quadros, um bruxo ligado às artes plásticas.

Em vias de

O Grupo Fox fechou questão em relação à data de lançamento do NatGeo Kids no Brasil, 1º de setembro, e nos próximos dias dará mais informações sobre as operadoras que irão carregar o canal e o conteúdo.

A nova aposta do Fox tem como público-alvo crianças entre 4 e 7 anos.

De volta

Longe das novelas desde o trabalho em Haja Coração, Betty Gofman atendeu chamado da Globo para Deus Salve o Rei, escrita por Daniel Adjafre e direção de Fabricio Mamberti.

É a substituta de Pega Pega na faixa das 19 horas.

Lacre

Ainda não existe um destino para a antiga redação do Jornal Nacional.

Ela permanece fechada e com cadeado na porta.

Bate – Rebate

· Julia Petit, criadora do site Petiscos, é a convidada da Adriane Galisteu, nesta terça, no Face a Face, 10 da noite, no BandNews.

· Isso é descuido. Na segunda-feira no Encontro, da Globo, perguntaram se A Força do Querer será sua primeira experiência como atriz…

· … Até se entende o desconhecimento dos apresentadores, mas a produção não pode falhar…

· … A Fafá já fez novelas na Record.

· Autor da próxima das seis na Globo, Tempo de Amar, Alcides Nogueira será o convidado de Donos da História, domingo, às 18h30, no Viva.

· Record espera fechar todo o elenco de Apocalipse, a sua próxima religiosa nesses próximos 2 ou 3 dias…

· … Não está faltando quase nada para isso.

· Silvio Luiz passou parte do dia anterior no SBT…

· … Além de rever amigos, foi gravar o The Noite, do Danilo Gentili, devidamente autorizado pela Rede TV!.

· Até segunda-feira Net, Claro, Sky e companhia bela continuavam sem previsão para as voltas de SBT, Record e Rede TV!.

C´est fini

Oficialmente, Globo e Viva definiram apenas a primeira temporada do remake de Os Trapalhões.

Equipe e direção têm o maior interesse em novas edições, mas tudo vai depender dos resultados de audiência.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

