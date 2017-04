No total, serão seis crônicas sobre assuntos diversos, como futebol, adultério e o assassinato do irmão, entre outros. Com roteiro de Geraldinho Carneiro, a estreia vai acontecer no segundo semestre

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Começaram as gravações de uma nova série do Fantástico com nome provisório de Nelson por ele mesmo, especialmente dirigida por Fernanda Montenegro e baseada em trabalhos de Nelson Rodrigues, por acaso ela que ainda continua correndo o Brasil apresentando textos deste que até hoje é considerado um dos mais influentes dramaturgos brasileiro.

Na verdade, é um projeto que vai contar com a colaboração de muita gente boa. E gente boa. Otávio Muller, por exemplo, foi escolhido para ser o intérprete dessas crônicas.

João Jardim é o diretor-responsável da série e Walter Carvalho assina a fotografia.

No total, serão seis crônicas sobre assuntos diversos, como futebol, adultério e o assassinato do irmão, entre outros. Com roteiro de Geraldinho Carneiro, a estreia vai acontecer no segundo semestre.

TV Tudo

Duas ausências

A terceira temporada do Zorra, na Globo, estreia no próximo sábado, dia 15.

Mariana Santos, na novela Pega ladrão, e Fabiana Karla, em um novo projeto para os domingos, serão os desfalques deste ano.

Concorrência

A frase “Tá difícil competir com a realidade, mas a gente tenta” será um dos fios condutores da temporada deste ano do Zorra.

Marcius Melhem segue com a redação final do programa.

Dobradinha

O SporTV, na sequência da Copa das Confederações, na Rússia, vai fazer o Mundial de Natação, com sede em Budapeste.

Narração do Milton Leite, com as participações de Alexandre Pussieldi, o campeãoMark Spitz e Mariana Brochado.

Tem mais

Fecha a Conta, reality de cozinha que estreou este ano no Mais Você, da Ana Maria Braga, fez tanto barulho que já estão gravando outras duas temporadas.

E que irão ao ar ainda este ano.

Próxima etapa

Depois de todo alvoroço causado em São Paulo, Goiânia será a próxima grande capital a desligar o sinal analógico. Dia 31 de maio.

Existem estimativas que mais de 50% dos conversores já foram distribuídos.

E aí será…

Salvador, Recife e Fortaleza, em 26 de julho, como parte do mesmo processo, serão as primeiras cidades do nordeste.

Não há ainda registro de distribuição dos conversores em nenhuma delas.

Escolinha do Kid Bengala

A partir desta quinta, como quadro de todas as semanas, o The Noite, do SBT e do Danilo Gentili, tem a estreia da Escolinha do Professor Pauzudo.

Daí a escolha do avantajado Kid Bengala como mestre em questão, e Vivi Fernandes, outra conhecida estrela do cinema pornô, entre as suas alunas.

Oportunismo

Não demorou nada e já se instalou a temporada de caça à figurinista da Globo, Susllem Tonani, autora das denúncias de assédio contra José Mayer.

Internamente na Record, isso virou uma questão de honra. Do Domingo Espetacular ao Fala que eu te escuto, estão todos atrás dela.

Insegurança

É curioso, no mínimo, o relacionamento entre as integrantes do Simba. Para a torcida, aparece o jogo de uma união quase indestrutível. Que estão fechadas e nada irá alterar essa harmonia.

Nos interiores, no entanto, uma morre de medo que a outra venha a roer a corda. Fica até engraçado acompanhar.

Próxima das seis

Um dos atores mais disputados do elenco da Globo, Cássio Gabus Mendes estará em Tempo de Amar, a próxima novela das 18h escrita por Alcides Nogueira e com direção de Jayme Monjardim. Débora Nascimento também está confirmada na trama.

Bate – Rebate

· É hoje a gravação do Troféu Imprensa no SBT. Vai ao ar na noite do próximo domingo.

· A Vivo é a única operadora que continua distribuindo as imagens do SBT, Rede TV! e Record…

· … Mas ainda não existe um acordo entre ela e a Simba. Está tudo na base da conversa e da promessa.

· O desenho de grade da Rede TV!, com tantos horários vendidos, é dos mais lamentáveis…

· … Um dos que mais paga por isso é o Rede TV News, reconhecidamente, um telejornal de qualidade…

· … Produto que, visto de fora, não merece a emissora que tem.

· Marcelo Mansfield está confirmado na quarta e última temporada de O Negócio no HBO que estreia no segundo semestre

· O reaparecimento de Tainá Muller está confirmado na novela do Walcyr Carrasco, próxima das 9 na Globo.

· Tom Cavalcante acaba de gravar, na semana que vem, a terceira…

· … Mas já está envolvido com a quarta temporada do MultiTom.

C´est fini

A previsão é de seis meses, a partir do início da obra, para ficar prontos os três novos estúdios da Globo, no Projac.

Se tudo correr como se espera, entre março ou abril do ano que vem, eles já serão colocados à disposição da produção. O que mais tem chamado atenção é a modernidade do projeto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery

