Por Redação, com Reuters – de Xangai:

Lewis Hamilton pode ter ficado com a vitória no Grande Prêmio da China de Fórmula 1 no domingo, mas o segundo lugar de Sebastian Vettel comprovou que a Ferrari parece mais do que capaz de competir com a Mercedes.

Vettel causou certa surpresa ao vencer a prova de abertura da temporada no mês passado na Austrália. E apesar de correr em um circuito muito diferente e com um clima bem mais fresco. Houve pouca diferença entre ele e o tricampeão Hamilton pela segunda semana consecutiva.

Os resultados em Melbourne e Xangai despertaram a esperança de que a rivalidade de início de temporada. Entre uma dupla que compartilha sete títulos mundiais e tem 43 pontos cada na pontuação geral se torne um duelo propriamente dito pelo título.

Desempenho

O desempenho na China, em particular, também acabou com qualquer dúvida restante. Sobre as chances de conquista do campeonato para a equipe mais bem-sucedida do esporte. Para quem o triunfo na corrida inaugural representou uma volta bem-vinda à boa forma depois de um 2016 sem vitórias.

– Em uma pista e em condições que foram muito diferentes daquelas que tivemos em Melbourne. Provamos que temos um carro potente – disse o chefe de equipe da Ferrari, Maurizio Arrivabene.

A escuderia italiana prometia ser competitiva já nos testes da pré-temporada. E se viu pouca distância entre o alemão Vettel e Hamilton em termos de ritmo. E desempenho durante o final de semana em Xangai.

– A explicação é que a Ferrari cresceu nos testes em Barcelona, ganhou a primeira corrida e continua melhorando – disse o austríaco e tricampeão de F1 de 68 anos.

