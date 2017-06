O estádio de 68 mil lugares e lar do Zenit, potência do futebol russo, será um dos principais da Copa do Mundo de 2018, mas o gramado teve que ser recolocado

Por Redação, com Reuters – de Moscou:

A Fifa disse que o gramado reinstalado do estádio de São Petersburgo sofreu algum dano, mas que está sendo tratado para poder ser o palco da final da Copa das Confederações no próximo domingo.

O estádio de 68 mil lugares e lar do Zenit, potência do futebol russo, será um dos principais da Copa do Mundo de 2018. Mas o gramado teve que ser recolocado às pressas depois de sofrer cortes na partida inaugural de abril.

Antes dos problemas com o gramado, problemas com a tecnologia de gramado retrátil da arena provocaram vibrações na superfície. O que a tornou inadequada para partidas.

Colin Smith, diretor de competições da Fifa, disse aos repórteres que o “gramado novo” do estádio foi danificado durante os jogos. Assim como nas sessões de aquecimento.

– Retocamos bastante a camada superior na noite passada – contou Smith aos repórteres durante uma coletiva de imprensa em São Petersburgo.

– Nesta terça-feira cobrimos totalmente o gramado. E realmente regular a temperatura e as condições de crescimento ali. Temos fé de que será uma boa superfície para jogar na final.

Estufas

Smith disse que estufas foram instaladas nas áreas mais frágeis do gramado e que luzes de crescimento foram colocadas de forma permanente. Ele ainda acrescentou que o tempo chuvoso “não ajudou o crescimento das áreas problemáticas”.

O capitão da seleção de futebol de Portugal, Cristiano Ronaldo, e seu técnico, Fernando Santos, criticaram o gramado. Depois de sua vitória de 4 a 0 sobre a Nova Zelândia no sábado, Ronaldo achou a grama alta demais.

Smith disse que a fase de grupos da Copa das Confederações foi um grande sucesso operacional. Mas que há espaço para melhorias antes da fase eliminatória, que começa nesta quarta-feira.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...