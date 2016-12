Força Aérea encontra aeronave desaparecida em Tabatinga

De acordo com informações divulgadas pela FAB, o pequeno avião havia decolado de Tefé (AM) com quatro passageiros a bordo

Por Redação, com ABr – de Brasília:

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirma acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ICU, modelo BE-58, ocorrido em Tabatinga, no Amazonas.

A aeronave estava desaparecida e foi encontrada por volta das 15h30 (horário local) de sexta-feira. A aeronave foi encontrada a 13,5 Km da cabeceira da pista do aeroporto de Tabatinga. Bombeiros locais informaram que quatro pessoas estavam a bordo. Três pessoas morreram e uma sobreviveu. Os nomes não foram divulgados.

De acordo com informações divulgadas pela FAB, o pequeno avião havia decolado de Tefé (AM) com quatro passageiros a bordo, às 10h32 local. O destino era Tabatinga (AM). O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30 local.

Uma equipe de investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), sediado em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação. A previsão de chegada é por volta das 16h local.

O objetivo dessa investigação é prevenir ocorrências semelhantes, por meio de Recomendações de Segurança. Para isso, a equipe leva em conta diversos fatores contribuintes. Sejam materiais (sistemas da aeronave e projeto, por exemplo), humanos (aspectos médicos e psicológicos) ou operacionais.

Término das investigações

Não é possível estabelecer prazo para o término das investigações, o qual varia de acordo com a complexidade de cada ocorrência. No entanto, é importante ressaltar que não é necessário esperar a finalização do processo para promover ações preventivas: à medida que identifica possíveis fatores de risco para a aviação, o CENIPA emite as Recomendações de Segurança.

Por meio de nota. A empresa Parintins Taxi Aéreo Ltda informou que outro avião foi enviado para Tabatinga conduzindo executivos da empresa Prosegur. Equipe técnica da Parintins, para colaborar nas investigações e adotar providências quanto à liberação dos corpos.

– O sobrevivente está internado em Tabatinga, com pequenas escoriações, sem risco de morte – diz a nota, sem citar o nome do passageiro.

