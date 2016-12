Força do elenco do Liverpool irá compensar minha falta, diz Sadio Mané

Mané, que se juntou do Southampton para o Liverpool na temporada passada, marcou um gol no último minuto na vitória por 1 a 0 sobre o Everton

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O atacante senegalês Sadio Mané afirmou que o Liverpool tem força suficiente no elenco para lidar com o desfalque dele durante a disputa da Copa das Nações Africanas, no mês que vem.

Mané, que se juntou do Southampton para o Liverpool na temporada passada. Ele marcou um gol no último minuto na vitória por 1 a 0 sobre o Everton na segunda-feira. Se tornando o artilheiro do Liverpool na campanha, com oito gols.

– Não será fácil para mim ir ao Senegal no mês que vem. Gostaria muito de continuar jogando com meus companheiros de equipe. Mas eles irão entender porque é meu país e este é meu sonho – disse Mané à mídia britânica desta quarta-feira.

– Sem mim, o time será o mesmo. Talvez melhor, eu acho. Eles irão cooperar – acrescentou.

O torneio africano de seleções tem inicio em 14 de janeiro no Gabão e a final será jogada em 5 de fevereiro.

Mané tem três partidas restantes na Liga Inglesa antes de se apresentar à seleção, contra Stoke City, Manchester City e Sunderland.

A volta do atacante Daniel Sturridge irá minimizar a falta de Mané. Enquanto o meia Philippe Coutinho e o zagueiro Joel Matip também devem voltar de lesões.

– Coutinho irá voltar, Matip irá voltar e Sturridge está de volta. É por isto que o time ficará forte – acrescentou Mané.

Robben

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique poderá contar com o já recuperado ponta-direita Arjen Robben. Quando receber o segundo colocado Leipzig nes quarta-feira, última partida do ano na liga. Disse o técnico Carlo Ancelotti.

O holandês, que não atuou na vitória por 1 a 0 da semana passada sobre o Darmstadt 98. Retomou os treinos nesta semana e foi considerado apto para jogar. Assim como o capitão Philipp Lahm, também ausente do jogo de sábado.

– Arjen Robben treinou bem com o time nesta semana – contou Ancelotti aos repórteres. “Até agora ele está em forma e iremos precisar de todos os nossos jogadores amanhã”.

– Ele vem jogando muito bem nesta temporada e é um jogador extremamente importante para nós – acrescentou.

Robben deve voltar a atuar ao lado do ponta-esquerda Franck Ribéry, que jogou 20 minutos contra o Darmstadt e deve ser escalado na quarta-feira.

O Bayern está com 36 pontos, à frente do Leipzig por diferença de gols. Só precisa de um empate ou uma vitória para manter a liderança até os jogos da liga serem retomados em 20 de janeiro. Após a pausa de fim de ano.

Mas o Leipzig vem quebrando todos os recordes da primeira divisão alemã, à qual foi promovido neste ano, conquistando 11 vitórias em 15 partidas e só perdendo uma.

– Conhecemos o caráter do Leipzig. Eles jogam juntos, jogam rápido. Temos que jogar nosso futebol e ficar concentrados – disse Ancelotti, cujo time busca ampliar um recorde com um quinto título alemão consecutivo.

Ancelotti elogiou seus adversários, detestados por muitos torcedores alemães devido ao enorme investimento da proprietária Red Bull. Dizendo que o dinheiro não basta para tornar um clube bem-sucedido e que eles possuem qualidade.

