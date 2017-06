As unidades de guerra urbana treinadas pelos Estados Unidos estavam canalizando a investida ao longo de duas ruas que convergem para o coração da Cidade Velha

Por Redação, com Reuters – de Mossul:

Forças iraquianas abriram rotas de saída para centenas de civis para fugir da Cidade Velha de Mossul neste sábado, enquanto lutam para retomar o antigo bairro de militantes do Estado islâmico, última posição do chamado “califado”.

As unidades de guerra urbana treinadas pelos Estados Unidos estavam canalizando a investida ao longo de duas ruas. Que convergem para o coração da Cidade Velha, com objetivo de isolar os insurgentes jihadistas em quatro blocos.

As Nações Unidas alertaram para o aumento do número de mortos entre civis na cidade velha fortemente povoada. Dizendo que até 12 foram mortos e feridos na sexta-feira.

– A luta é muito intensa na Cidade Velha e os civis estão em risco extremo. Há relatos de que milhares. Talvez até dezenas de milhares, de pessoas estão sendo mantidas como escudos humanos (pelo Estado islâmico) – disse Lise Grande, coordenadora humanitária da ONU no Iraque.

Ramadã

As autoridades iraquianas esperam declarar a vitória na cidade iraquiana do norte no feriado muçulmano do Eid. Que marca o fim do mês de jejum do Ramadã, nos próximos dias.

O avanço do governo estava abrir corredores de fuga para civis abandonados por trás das linhas do Estado islâmico.

Pelo menos 100 civis atingiram a segurança de uma área de governo a oeste da Cidade Velha em 20 minutos, mostrando cansaço, pavor e fome. Soldados deram comida e água.

Mais de 100 mil civis, dos quais metade são criados como filhos, ficam presos nas antigas casas da Cidade Velha, com pouca comida, água ou tratamento médico.

Violência

Organizações de ajuda e autoridades iraquianas dizem que o Estado islâmico estava tentando impedir que civis saíssem para usá-los como escudos humanos. Centenas de civis que fogem da Cidade Velha foram mortos nas últimas três semanas.

A ofensiva do governo iraquiano tirou vários centros urbanos importantes no oeste e norte do país do Estado Islâmico nos últimos 18 meses.

Neste fim de semana, a área ainda sob controle do chamado Isis tinha menos de 2 quilômetros quadrados de extensão. Contornando a margem ocidental do rio Tigre que divide Mossul.

A queda de Mossul marcaria o fim da metade iraquiana do “califado” do Isis como uma estrutura quase-estatal. Mas ainda manteria extensões consideráveis, principalmente rurais e de pequenas cidades. Tanto do Iraque como da Síria.

