Por Redação, com Reuters – de Paris:

Dois franceses presos em Marselha nesta terça-feira planejavam um “ataque iminente e violento” antes do primeiro turno da eleição presidencial no próximo domingo, informou o ministro do Interior da França.

A agência de inteligência interna do país, que estava procurando os dois suspeitos há mais de uma semana. Alertou os principais candidatos de que existia uma ameaça à sua segurança. Disseram autoridades de campanha.

Comentários de autoridades indicaram que o ex-primeiro-ministro François Fillon. O político de centro Emmanuel Macron e a líder de extrema-direita Marine Le Pen. Os três mais bem colocados na disputa, estavam entre os que foram alertados.

– Estes dois homens radicalizados… pretendiam cometer no curtíssimo prazo. Com isso quero dizer nos próximos dias, um ataque em solo francês – afirmou o ministro do Interior francês, Matthias Fekl, em uma coletiva de imprensa.

Um “ato terrorista certo” foi impedido, disse.

Eleições

A França vai às urnas em 23 de abril e 7 de maio, uma das eleições mais imprevisíveis da história moderna. Vendo a segurança como uma questão essencial devido aos ataques de militantes islâmicos que mataram mais de 230 pessoas nos últimos dois anos.

Os dois homens, Clement Baur, de 23 anos, e Mahiedine Merabet, de 30. Foram detidos na cidade portuária do sul francês com alguns momentos de intervalo na manhã desta terça-feira.

A prefeita de Marselha, Lisette Narducci, disse que explosivos foram encontrados. Após uma busca em um apartamento próximo da maior estação de trem da localidade. Fontes a par da investigação disseram que ao menos duas armas de assalto também foram encontradas.

