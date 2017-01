A rebelião foi a mais violenta no país desde o episódio conhecido como Massacre do Carandiru, em São Paulo, em 1992, que terminou com 111 presos mortos

Por Redação, com Reuters – da Cidade do Vaticano:

O papa Francisco expressou nesta quarta-feira dor e preocupação pela rebelião sangrenta em um presídio de Manaus que deixou 56 mortos esta semana, e fez um apelo para que todas as penitenciárias sejam locais de reeducação e ofereçam condições adequadas para os detentos.

– Na terça-feira recebemos a notícia dramática do massacre em uma prisão de Manaus. Onde um confronto extremamente violento entre gangues rivais provocou dezenas de mortos. Estou sofrendo e preocupado com o que aconteceu – disse o papa durante um pronunciamento regular.

– Peço orações pelos mortos, por suas famílias, por todos os presos nessa prisão e por todos que trabalham lá. Também apelo novamente para que todas as instituições penitenciárias. Sejam locais de reeducação e reintrodução à sociedade. E para que os presos vivam em condições adequadas para seres humanos.

Um motim iniciado na noite de domingo dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que só terminou na segunda-feira. Deixou 56 mortos como resultado de uma briga entre facções rivais.

A rebelião foi a mais violenta no país desde o episódio conhecido como Massacre do Carandiru, em São Paulo, em 1992, que terminou com 111 presos mortos. Quase todos em decorrência do confronto com a polícia, que invadiu a casa de detenção para retomar o local.

Mortos

Além dos mortos no Compaj. Mais quatro presos foram mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na zona rural de Manaus. Elevando para pelo menos 60 o números de presos mortos esta semana no Amazonas.

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse na terça-feira que a situação nos presídios do Estado era “tensa”, mas “sob controle”.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...